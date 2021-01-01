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لتسهيل الحياة اليومية...علماء يابانيون ينشئون "ذراعا بشرية ثالثة"

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لتسهيل الحياة اليومية...علماء يابانيون ينشئون "ذراعا بشرية ثالثة"



وكالات / سما /

قامت مجموعة من الباحثين اليابانيين بإنشاء الذراع الروبوتية، أطلقوا عليها اسم "AugLimb" قد تصبح بمثابة "يد ثالثة" من شأنها تسهيل العمل اليدوي في المستقبل.

قال هاوران كيي، أحد مبتكري "AugLimb"، إن هذا الذراع مصممة لتمكين الجسم البشري من القيام بمهام إضافية، حيث يمكن للطرف الاصطناعي أن يمسك بإحكام، بحسب ما ذكر موقع "Tech Xplore".

وفقًا لكيي، فإن "AugLimb" مضغوطة. لذلك، يمكن طيها، مما يسمح لك بأداء حركات اليد العادية دون قيود. كما أن الذراع الآلية خفيفة الوزن بحيث يمكن للأطفال وكبار السن استخدامها.

في الوقت نفسه، في الحالة غير المطوية، تكون الذراع الآلية أطول بمرتين ونصف من ساعد الشخص العادي. يتمتع تصميم المعالج بسبع درجات من الحرية، مما يسمح باستخدام "AugLimb" في مختلف مجالات الحياة، وأكد كيي أن أجزاء اليد تم تصنيعها باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تقليدية.

ويعتقد العلماء أن الذراع الاصطناعية يمكن أن تكون مفيدة في مجال الطب والعمل المكتبي والنشاط البدني وفي الحياة اليومية.

يتم حاليًا اختبار نموذج أولي للذراع الآلية. يتم التحكم بـ"AugLimb" يدويًا، لكن المطورين يستكشفون طرق تحكم بديلة. ويخططون لاستخدام طرق تخطيط كهربائية الدماغ للتحكم بها، والتي ستسمح لليد بقراءة إشارات دماغية معينة وتنفيذ الأوامر.

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