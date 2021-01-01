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إجراء تحليل بوتاسيوم الدم في هذه الحالة - تفاصيل

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إجراء تحليل بوتاسيوم الدم في هذه الحالة - تفاصيل



وكالات / سما /

البوتاسيوم معدن أساسى يلعب دورًا حيويًا في ضمان صحة خلايا الجسم وأنسجته وأعضائه، ويعد الحفاظ على الكمية المناسبة من البوتاسيوم في جسمك عملية موازنة دقيقة، وتقع هذه المسئولية في المقام الأول على عاتق كليتيك، حيث تعمل الكلى على التوفيق بين تناول البوتاسيوم وإفرازه للمساعدة في تنظيم كميات هذا المعدن المهم في الدم، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على الأعراض التى إذا ظهرت عليك يجب إجراء تحليل بوتاسيوم الدم، بحسب موقع reverehealth.

ما هو ارتفاع بوتاسيوم الدم؟

هو حالة طبية تجعل مستوى البوتاسيوم في الدم أعلى من المعدل الطبيعى، وفرط بوتاسيوم الدم هو سبب شائع لتغيرات ضربات القلب التى تهدد الحياة، أو عدم انتظام ضربات القلب.

ويمكن أن يؤدى إلى حالة طارئة تسمى الرجفان البطينى، مما يسبب ترفرف الأجزاء السفلية من قلبك بسرعة بدلاً من ضخ الدم.

إذا تُركت دون علاج، فإن وجود كمية عالية جدًا من البوتاسيوم في دمك يمكن أن يتسبب في توقف قلبك عن الخفقان ويؤدى إلى الوفاة.

يراقب طبيب الكلى مستوى البوتاسيوم لديك باستخدام فحص الدم.

المستوى الطبيعى للبوتاسيوم هو 3.6 إلى 5.2 ملليمول لكل لتر (مليمول / لتر)، وإن ارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم عن 7.0 مليمول / لتر يتطلب علاجًا فوريًا.

أعراض فرط بوتاسيوم الدم

قد يكون تشخيص فرط بوتاسيوم الدم أمرًا صعبًا، وقد تكون الأعراض خفيفة إذا لاحظت أيًا من الأعراض التالية وتشك في أن مستوى البوتاسيوم لديك قد يكون مرتفعًا، فاتصل بطبيبك على الفور:

- إيقاعات قلبية بطيئة أو غير طبيعية (عدم انتظام ضربات القلب)

- قىء وغثيان

- التعب العضلى

- الضعف

ما نقص بوتاسيوم الدم؟

يحدث نقص بوتاسيوم الدم عندما يفقد الجسم الكثير من البوتاسيوم في البول أو الأمعاء ونادرًا ما يحدث بسبب نقص في النظام الغذائى، ويمكن أن يكون نقص بوتاسيوم الدم، مثل فرط بوتاسيوم الدم، مهددًا للحياة ويجب دائمًا معالجته من قبل طبيب الكلى.

ما أعراض نقص بوتاسيوم الدم؟

تحتاج كل خلية في كل نظام وعضو في جسمك إلى الكمية المناسبة من البوتاسيوم ليعمل، ويمكن أن تؤدى المستويات المنخفضة المستمرة إلى:

- التعب العام

- ضغط دم مرتفع

- آلام وتشنجات في العضلات

- وخز وتنميل في الأطراف

- عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

- الشعور بالإغماء أو الدوار

- إمساك، انتفاخ، تقلصات في البطن

#البوتاسيوم #الدم #الصحة #تحليل #الجسم

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