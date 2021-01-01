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لاعب الزمالك يستفز الأهلي عقب خسارة السوبر

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب الزمالك يستفز الأهلي عقب خسارة السوبر



القاهرة / سما /

قلّد محمود علاء مدافع الزمالك, احتفال اللاعب التونسي محمد علي الجويني مدافع طلائع الجيش في لقاء فريقه ضد الأهلي.

وفاز الطلائع على الأهلي (3-2) بركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر المصري, بعد التعادل دون أهداف على مدار الوقت الأصلي والإضافي.

واحتفل الجويني بالنزول على ركبته والإشارة إلى أذنيه عقب تسجيل ركلة ترجيح في شباك نظيره الأهلي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر", صورة لمحمود علاء وهو يقلّد نفس الاحتفال

وأرسل نادي الزمالك تهنئة إلى طلائع الجيش عقب تتويجه بلقب السوبر المصري على حساب الأهلي.

#الزمالك #الأهلي #كأس السوبر المصري #طلائع الجيش

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