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قرعة كأس الرابطة تسفر عن مواجهات مثيرة لكبار الدوري الإنجليزي

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قرعة كأس الرابطة تسفر عن مواجهات مثيرة لكبار الدوري الإنجليزي



وكالات / سما /

أجريت قرعة دور الستة عشر من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم “كاراباو” مساء أمس الأربعاء، وأسفرت عن مواجهات مثيرة لكبار الدوري الإنجليزي.

وأوقعت قرعة الدور الرابع “ثمن النهائي” من المسابقة فريق تشيلسي في مواجهة قوية مع ساوثهامبتون، بينما سيضطر أرسنال لمواجهة ليدز يونايتد بحثاً عن ورقة العبور لربع النهائي.

 

بدوره سيرحل مانشستر سيتي لملاقاة وست هام في لندن، بعدما نجح الأخير في اقصاء جاره مانشستر يونايتد من الدور الثالث بهدف دون مقابل.

بدوره سيلعب ليستر سيتي في ميدانه مع برايتون، على أن يخرج توتنهام هوتسبير لملاقاة بيرنلي خارج القواعد، في حين سيواجه ليفربول مضيفه بريستون، وأخيراً يلاقي كوينز بارك رينجرز نظيره سندرلاند على ملعب الأول.

ومن المنتظر أن تقام مباريات الدورالرابع في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر المقبل، مع العلم أن الدور الثالث عرف خروج عدة فرق عريقة أبرزها مانشستر يونايتد، إيفرتون، فولهام، أستون فيلا، وولفرهامبتون واندررز.

وفيما يلي مباريات الدور الرابع من كأس الرابطة

تشيلسي ضد ساوثهامبتون.

أرسنال ضد ليدز.

ستوك سيتي ضد برينتفورد.

وست هام يونايتد ضد مانشستر سيتي.

ليستر سيتي ضد برايتون.

بيرنلي أمام توتنهام هوتسبير.

كيو بي آر ضد سندرلاند.

بريستون ضد ليفربول.

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