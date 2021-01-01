باريس سان جيرمان يبدأ بتجهيز خليفة بوكيتينو

وكالات / سما /

وضعت إدارة باريس سان جيرمان خطة بديلة لضبط مسار الفريق الفرنسي في حال إخفاق الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في إدارة كوكبة النجوم في ملعب "حديقة الأمراء".

وكشف برنامج "الشيرنغيتو" الإسباني, عن بعض ما يدور في كواليس النادي الباريسي حاليا، إذ أكد أن إدارة سان جيرمان وضعت المدير الفني السابق لريال مدريد، زين الدين زيدان كاسم محتمل لخلافة بوكيتينو حال إقالته.

وكان المدرب الأرجنتيني قد أقدم على قرار مثير للجدل عندما استبدل نجمه الأول ليونيل ميسي خلال مباراة ليون بالدوري الفرنسي، فنال انتقادات واسعة، بينما أبدى "البرغوث" غضبه ورفض مصافحة مدربه أثناء الخروج.

يشار إلى أن فريق باريس سان جيرمان يحتل صدارة الدوري الفرنسي هذا الموسم برصيد 18 نقطة.