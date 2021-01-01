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تشيلسي يُسقط أستون فيلا بركلات الترجيح في كأس كاراباو

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تشيلسي يُسقط أستون فيلا بركلات الترجيح في كأس كاراباو



وكالات / سما /

في المباراة التي أقيمت بين الفريقين في مسابقة كأس كاراباو.

تشيلسي استضاف نظيره أستون فيلا، مساء أمس الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة الثالثة من عمر مسابقة كأس كاراباو.

تيمو فيرنر سجل الهدف الأول للبلوز في الدقيقة 54، قبل أن يعدل كاميرون أرتشر النتيجة للضيوف عند حلول الدقيقة 64، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ويحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الفريق اللندني سوف يستقبل نظيره مانشستر سيتي، يوم السبت المقبل، على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار مباريات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

#تشيلسي #كأس كاراباو #أستون فيلا

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