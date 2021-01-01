برنامج غزة ينفذ أولى جلسات الإشراف المهني الداعم مع مرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية

غزة / سما /

يواصل برنامج غزة للصحة النفسية تقديم خدمات الإشراف المهني الداعم والذي يستهدف المهنيين العاملين في مجال الدعم النفسي المجتمعي وحماية الطفولة، حيث تم البدء بأولى هذه الجلسات يوم الإثنين الموافق 20 سبتمبر 2021.

وتكونت المجموعة الأولى من 13 مرشد ومرشدة من دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية الإجتماعية، والتي ستتلقى سلسلة من الجلسات الإشرافية بواقع جلستين شهريا حتى نهاية مايو 2022.

وتأتي هذه الجلسات ضمن مشروع دعم قدرة المهنيين والجهات الفاعلة الأخرى على تقديم الرعاية المناسبة

للفلسطينيين في قطاع غزة، والذي يموله مؤسسة غراس روتس الدولية.

كما وحضر الجلسة الإفتتاحية كل من السيد قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية و تنمية الموارد؛ والدكتور سامي عويضة الطبيب النفسي والمشرف على المجموعة والسيدة تهاني حسين، منسقة المشروع، بالإضافة إلى الأستاذة ربا البيطار، ممثلة عن الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، والذين أكدوا على أهمية هذه الجلسات لمقدمي الخدمات وعلى التعاون الحثيث بين الوزارة والبرنامج.