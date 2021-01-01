  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

برنامج غزة ينفذ أولى جلسات الإشراف المهني الداعم مع مرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية

الخميس 23 سبتمبر 2021 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برنامج غزة ينفذ أولى جلسات الإشراف المهني الداعم مع مرشدي حماية الطفولة في وزارة التنمية



غزة / سما /

يواصل برنامج غزة للصحة النفسية تقديم خدمات الإشراف المهني الداعم والذي يستهدف المهنيين العاملين في مجال الدعم النفسي المجتمعي وحماية الطفولة، حيث تم البدء بأولى هذه الجلسات يوم الإثنين الموافق   20 سبتمبر 2021.

وتكونت المجموعة الأولى من 13 مرشد ومرشدة من دائرة حماية الطفولة في وزارة التنمية الإجتماعية، والتي ستتلقى سلسلة من الجلسات الإشرافية بواقع جلستين شهريا حتى نهاية مايو 2022. 

وتأتي هذه الجلسات ضمن مشروع دعم قدرة المهنيين والجهات الفاعلة الأخرى على تقديم الرعاية المناسبة

للفلسطينيين في قطاع غزة، والذي يموله مؤسسة غراس روتس الدولية. 

كما وحضر الجلسة الإفتتاحية كل من السيد قصي أبو عودة، مدير دائرة العلاقات الخارجية و تنمية الموارد؛ والدكتور سامي عويضة الطبيب النفسي والمشرف على المجموعة والسيدة تهاني حسين، منسقة المشروع، بالإضافة إلى الأستاذة ربا البيطار، ممثلة عن الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة بوزارة التنمية الاجتماعية، والذين أكدوا على أهمية هذه الجلسات لمقدمي الخدمات وعلى التعاون الحثيث بين الوزارة والبرنامج.

#برنامج غزة للصحة النفسية #حماية الطفولة #وزارة التنمية

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

بمشاركة الرئيس عباس.. اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا في رام الله

قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

جريمة قتل مروعة بحق مواطن فلسطيني تثير غضبا في الجزائر

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة: 8 وفيات و 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

fa84e66b7a706f3123c638670237db6e

يديعوت تكشف : هكذا تم تهريب النساء وفريق الدراجات من أفغانستان وبمشاركة اسرائيل ..

أبو الغيط: إثيوبيا وإسرائيل ستدفعان ثمن بناء سد النهضة

بايدن

هآرتس: بايدن يحقق الحلم الإسرائيلي “حل الدولتين لم يعد قابلاً للتحقيق في هذه المرحلة”

8

مباحثات أميركية إسرائيلية سرية لمناقشة "خطة بديلة" لمفاوضات النووي الإيراني

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية