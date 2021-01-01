الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثمانية مواطنين من محافظات الضفة.

ففي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بلدة يعبد، وهم: سميح سعيد عمارنة، ويزن سعيد قبها، وأحمد زهير حرز الله.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطنين: سامح محمد عبد الهادي رماحة (18 عاما) من مخيم الجلزون، ونهاد اياد حمدان من بلدة بيت سيرا.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال السيدة رائدة سعيد، والشاب سيف القواسمي، خلال تواجدها في باحات المسجد الأقصى، والشاب أحمد جميل السلوادي، من حي بطن الهوى في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى.