المالكي يطلع نظيره الصربي على التطورات السياسية

نيويورك / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، نظيره الصربي نيكولا سيلاكوفيتش، على أهم التطورات والاوضاع السياسية في ظل وجود حكومة يمينية اسرائيلية تعمل على تعزيز سياساتها الاستيطان وتتغول بجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، وترفض السلام، والاستقرار في المنطقة.

وأشار المالكي، خلال لقائه مع نظيره الصربي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بدورتها الــ76 في نيويورك، إلى تكثف حكومة الاحتلال ممارستها العدوانية بحق شعبنا، من استيلاء على الاراضي، وهدم المنازل، والترحيل القسري، وسياسات الإعدام الميداني، والاعتقال التعسفي، والحصار على قطاع غزة، إضافة إلى ما تقوم به هي ومستوطنوها من جرائم ضد شعبنا، خاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما بحث وزيرا الخارجية سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

واتفق الوزيران على ضرورة عقد مشاورات سياسية في أقرب وقت ممكن، إضافة إلى عقد لجنة حكومية مشتركة للنظر في تطوير العلاقات والتعاون في المجالات المختلفة في الصحة والاقتصاد والتعليم والزراعة وغيرها من المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

بدوره، وجّه وزير خارجية صربيا سيلاكوفيتش الدعوة للمالكي لحضور قمة دول عدم الانحياز، التي ستعقد احتفالاً بالذكرى الستين لعقد المؤتمر الأول التأسيسي لها، والتي تستضيفها صربيا خلال شهر تشرين الأول/ اكتوبر المقبل في العاصمة بلغراد.