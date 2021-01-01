الصحة إلاسرائيلية تقرر تمديد فترة صلاحية اللقاحات المنتهية

القدس المحتلة / سما /

​قررت وزارة الصحة إلاسرائيلية تمديد فترة صلاحية عشرات الآلاف من جرعات اللقاحات منتهية الصلاحية بعد مفاوضات مع شركة فايزر.

وكشفت القناة 13 الإسرائيلية أن حوالي 60.000 جرعة انتهت في يوليو الماضي بسبب عدم استجابة الجمهور ، واحتفظت بها اسرائيل في الثلاجات وتم تمديد فترة الصلاحية لثلاثة اشهر.

ودارت خلال الأسبوعين الأخيرين نقاشات حثيثة حول الموضوع بين وزارة الصحة إلاسرائيلية وشركة الأدوية ، وتقرر في النهاية ، كما ورد ، تمديد اللقاح لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر).

في الوقت نفسه ، تمت الموافقة على عقار شركة "Regeneron" من قبل وزارة الصحة اليوم وسيتم إعطاؤه في بعض الحالات. وأعطي العقار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وسيدخل حيز الاستخدام في اسرائيل وسيتم إعطاؤه فقط للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين يعانون من أمراض خطيرة.

وحسب التقرير فإن الدواء فعال فقط في الأيام الأولى من الإصابة بالفيروس ، لذلك سيحاولون إعطائه للمعرضين للخطر حتى قبل أن تتدهور حالتهم.