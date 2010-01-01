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الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال شهر آب المنصرم

الخميس 23 سبتمبر 2021 10:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء: انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال شهر آب المنصرم



رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن انخفاضا طفيفا طرأ على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة خلال شهر آب 2021، مقارنة بشهر تموز 2021، مقداره 0.07%؛ إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني السكنية إلى 113.51 مقارنة بـ113.59 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، وفق بيان للإحصاء صدر اليوم الخميس، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً طفيفاً مقداره .090%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 09.0% خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 113.01 مقارنة بـ 113.11 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره .450%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره .120%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره .380% خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 114.12 مقارنة بـ 114.56 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره %0.56، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.46%، مقارنة بالشهر السابق، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة، ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.03% خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 108.95 مقارنة بـ 108.92 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار تكاليف وتشغيل معدات وصيانة ارتفاعاً نسبته 1.99%، ومجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.33%، بينما سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضاً مقداره 0.12%، في حين سجلت أسعار تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق.

استقرار المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة استقراراً خلال شهر آب 2021، إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه عند 122.86 (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه، انخفض الرقم القياسي إلى 116.53 مقارنة بـ117.24 خلال شهر آب 2021 مقارنة بالشهر السابق. بينما سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.25%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 125.74 مقارنة بـ 125.43 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

انخفاض على المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في الضفة الغربية انخفاضاً مقداره 0.22% خلال شهر آب 2021 مقارنة بشهر تموز 2021، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 110.00 مقارنة بـ110.25 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

#الإحصاء الفلسطيني #تكاليف البناء

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