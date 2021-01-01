وزارة الصحة: 8 وفيات و 1534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل 8 حالات وفاة و 1534 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" وتعافي 1758 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنها أجرت 4586 فحصاً مخبرياً خلال الساعات الماضية.

وقالت إن اجمالي عدد المصابين بالفيروس وصل لـ 160733إصابة، والحالات النشطة 20564 حالة، والمتعافين 138850 حالة.

فيما وصل عدد الوفيات إلى 1319 حالة وفاة، والحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 410 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 262 حالة.

وأشارت إلى أن اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، والاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 396768 شخصاً.