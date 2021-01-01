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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، خبر استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة، كذلك الإصابات في الطور ودير الحطب، واقتحام الاحتلال بلدات وقرى جنوب غرب جنين، وتجريف أراض جنوب نابلس، وإغلاق وسط الخليل ومنطقة أثرية في سبسطية.

كما ركزت الصحف على تصريحات وزير المالية شكري بشارة حول الوضع المالي للسلطة، وقال: إنه يسير نحو مزيد من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن الأموال المحتجزة لديها.

كما أبرزت الصحف بيان "مركزية فتح" تعقيبا على اقتحام أمن حماس لجامعة الأزهر، والذي جاء فيه "إن حماس تخاف من الكوفية لأنها رمز للهوية الوطنية والثورة".

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

-الرئيس يستقبل رئيس هيئة التقاعد ويهاتف زياد أبو عمرو معزيا بوفاة ابن شقيقه

- استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة

- حماس "الإخوانية" تشن حربا على الكوفية والهوية الوطنية وتحرض ضد الرئيس

- "حماس" والانتخابات.. رفض للشراكة وتطلعات للسيطرة

-العاهل الأردني: سنستمر بالعمل للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس

-خادم الحرمين الشريفين: السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط

-السيسي: لا سبيل لاستقرار المنطقة دون التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية

-اصابات في دير الحطب والطور ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى والاحتلال يغلق وسط الخليل والمنطقة الأثرية في سبسطية ويجرف 30 دونما جنوب نابلس

* "القدس":

-استشهاد الأسير المحرر المريض بالسرطان حسين مسالمة

-اصابات في الطور ودير الحطب واقتحام بلدات وقرى جنوب غرب جنين وتجريف بجنوب نابلس وإغلاق وسط الخليل ومنطقة أثرية في سبسطية

-725 مستوطنا يتقدمهم المتطرف بن غفير يقتحمون الأقصى

-16 وفاة و1899 اصابة بكورونا بالضفة والقطاع

-بشارة خلال اجتماع مع المانحين: الوضع يتجه للمزيد من التعقيد إذا لم تفرج إسرائيل عن أموالنا المحتجزة

* "الأيام"

-استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة ومئات المستوطنين يستبيحون ساحات الأقصى واصابة صحفي خلال مواجهات في دير الحطب

-بشارة: الوضع المالي نحو مزيد من التعقيد ما لم تفرج اسرائيل عن الاموال المحتجزة

-"مركزية فتح": خوف حماس من الكوفية لأنها رمز للهوية الوطنية والثورة

-غزة تتوشح بالكوفية تحديا لحملة حماس

-كورونا: 16 وفاة ورصد 1899 اصابة

#الصحف الفلسطينية

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