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المالكي يطلع وزيرة خارجية موزمبيق على جهود مواجهة عضوية إسرائيل في الاتحاد الافريقي

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وزيرة خارجية موزمبيق فيرونيكا ماكامو دالهوفو، على جهود دولة فلسطين، لمواجهة عضوية إسرائيل المراقبة في الاتحاد الافريقي، ومخالفة ذلك لمبادئ الاتحاد، وميثاقه.

وقال المالكي، خلال لقائه دالهوفو، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة حاليا بدورتها الـــ76 في نيويورك، إن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تحتل وتستوطن أرض دولة فلسطين، وتمارس الجرائم بشكل يومي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، من اغتيال وإعدام ميداني وهدم منازل، والاستيلاء على الاراضي، وتهجير قسري، وترسخ نظام فصل عنصري يجب تفكيكه.

وشكر المالكي، موزمبيق على موقفها المبدئي من القضية الفلسطينية، ودعمها لنضال شعبنا المشروع والمتسق مع القانون الدولي، إضافة الى مواقفها داخل الاتحاد الافريقي.

وتطرق إلى العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين، وضرورة تطويرها من خلال مشاريع مشتركة في مجالات عدة، مشيرا إلى أنه سيوجه سفير دولة فلسطين لدى موزمبيق للترتيب لهذا التعاون.

بدورها، أكدت وزيرة خارجية موزامبيق دعم بلادها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني.

#رياض المالكي #الاتحاد الافريقي #إسرائيل #موزمبيق

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