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الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من يعبد غرب جنين

الخميس 23 سبتمبر 2021 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من بلدة يعبد، غرب جنين.

وذكر رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر ، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجراً، واعتقلت: سميح سعيد عمارنة، ويزن سعيد قبها، وأحمد زهير حرز الله، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال، أغلقت المدخل الغربي وطرقا فرعية تؤدي إلى يعبد، بالسواتر الترابية يوم أمس الأربعاء.

وأوضح أنّ ممارسات الاحتلال القمعية والاستفزازية، تستهدف التضييق على أهالي البلدة بكافة قطاعاتها، وتنغيص حياتهم.

ولفت إلى أن هذه الممارسات تأتي في اطار العقاب الجماعي ما سيؤثر على المزارعين خاصةً مع حلول موسم قطف ثمار الزيتون، لافتًا إلى وجود مساحات واسعة من الأراضي يصعب وصول المزارعين إليها بسبب جدار الفصل العنصري والحواجز.

#جنين #الاحتلال #يعبد

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