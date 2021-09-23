"فتح"في بيت لحم تعلن الإضراب الشامل وتدعو للتصعيد

رام الله / سما /

​ اعلنت حركة فتح ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم عن اضراب شامل يشمل كافة مناحي الحياة بما فيها المدارس والجامعات اليوم الخميس حدادا على روح الشهيد حسين مسالمة.

وزفت حركة فتح اقليم بيت لحم ولجنة التنسيق الفصائلي الى "جماهير شعبنا الشهيد البطل و الاسير المحرر حسين مسالمة الذي استشهد مساء الاربعاء في المستشفى الاستشاري في رام الله بعد صراع مع المرض الذي أصابه اثناء اعتقاله في سجون الاحتلال الاسرائيلي بسبب جريمة القتل والاهمال الطبي داخل سجون الاحتلال حيث أمضى في السجون 19 عاما.

وقالت يكون يوم الخميس 23/9/2021 يوم اضراب شامل لجميع مناحي الحياة، داعية لتصعيد الاشتباكات مع الاحتلال في جميع نقاط التماس تعبيرا عن الغضب الشعبي على استشهاد الاسير مسالمة.

واضافت انه سيتم نقل جثمان الشهيد الساعة الحادية عشر و النصف صباحاً من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي في مراسم عسكرية باتجاه منزله في بلدة الخضر لوداعه.

وأشارت الى انه سيصلى على جثمانه في مسجد الخضر الكبير ومن ثم سيوارى الثرى في مقبرة الشهداء في بلدة الخضر.

بدوره اعلن اتحاد المعلمين في بيت لحم ان يوم الخميس يوم اضراب شامل مع عدم التوجه للمدارس حدادا على روح الشهيد حسين مسالمة.

واضاف "التزاما بقرار فصائل العمل الوطني في محافظة بيت لحم يكون يوم الخميس 23/ 9 / 2021 يوم اضراب شامل مع عدم التوجه في كافة مدارس المحافظة ( الحكومية _ الوكالة _ الخاصة ) و مديرية التربية و التعليم حدادا على روح الشهيد البطل الاسير حسين مسالمة مؤكدين على ضرورة المشاركة الفاعلة في مراسم تشييع الشهيد البطل".