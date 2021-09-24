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طقس فلسطين : فرصة لسقوط امطار محلية

الخميس 23 سبتمبر 2021 07:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : فرصة لسقوط امطار محلية



رام الله/سما/

تتوقع دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية ان يكون الجو اليوم غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار ، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية متفرقة خاصة فوق المناطق الشمالية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذه الليلة:يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 2021/09/24 يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلاً في معظم المناطق ، و يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

السبت 2021/09/25 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2021/09/26 يكون الجو حارا نسبيا في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق ، و يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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