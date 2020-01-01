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الصحة الإسرائيلية: 9 حالات وفاة بكورونا و3,642 إصابة جديدة بالفيروس

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: 9 حالات وفاة بكورونا و3,642 إصابة جديدة بالفيروس



القدس المحتلة / سما /

أظهرت المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء، تسجيل 3,642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، وذلك بعد إجراء نحو 64 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس، لترتفع نسبة الفحوصات الموجبة إلى 5.9%.

ووفقا للمعطيات الرسمية، انخفضت حصيلة الإصابات النشطة إلى 68,875، في حين وصل عدد الإصابات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة في آذار/ مارس 2020 إلى مليون و247 ألفا و31 حالة. ويستدل من بيانات وزارة الصحة تسجيل 9 حالات وفاة جديدة منذ صباح منتصف الليلة الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 7,591 حالة.

وبيّنت المعطيات أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في أقسام كورونا في المشافي الإسرائيلية وصل إلى 1,096 حالة؛ 726 منهم في حالة خطيرة، من بينهم 191 يخضعون للتنفس الاصطناعي. ووُصِفت 260 حالة بـ"الحرجة"، فيما أشارت المعطيات إلى أن 150 إصابة بحالة "متوسطة"، و220 بحالة "طفيفة".

ولفتت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين و123 ألف و303، فيما وصل عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بجرعتي اللقاح خمسة ملايين و598 ألفا و549، في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى ستة ملايين و76 ألفا و62 حالة.

669 مصابا بحالة خطيرة تزيد أعمارهم عن 60 عامًا... 18 فقط تلقوا الجرعة الثالثة

ووفقا للمعطيات الرسمية، فإنه من بين 669 مصابا بحالة خطيرة من الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق، وتم نقلهم إلى أقسام كورونا خلال الشهر الأخير عقب تدهور حالتهم الصحية، هناك 18 مصابا فقط تلقوا التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا.

وأوضحت الوزارة أن 531 من الحالات الخطيرة لهذه الفئة العمرية سجلت لأشخاص لم يتلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا على الإطلاق، و120 منهم تلقوا جرعتي التطعيم، في حين تلقى 18 مصابا بحالة خطيرة من المصابين بحالة خطيرة وتزيد أعمارهم عن 60 عاما، جرعات التطعيم الثلاث.

كما تشير البيانات إلى أن نسبة الحالات الخطيرة بين من هم في الستين من العمر وما دون، ممن لم يتم تطعيمهم، بلغت حوالي 80% ، مقابل حوالي 3% تلقوا التطعيم.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات كورونا

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