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قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية: حالة من التوتر داخل حكومة بينيت بسبب مطالب حزب منصور عباس



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك حالة من التوترات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في ظل مطالبة القائمة العربية الموحدة بتنفيذ الاتفاق الموقع قبيل دخولها للحكومة.

وبينت القناة، أن حزب القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس، يطالب باعتراف الحكومة بالقرى الثلاث غير المعترف بها في النقب، قبل تمرير الميزانية العامة بشكل نهائي أمام الكنيست بعد أن كان تم تمريرها فقط بالقراءة الأولى.

ووفقًا للاتفاق الذي وقع لدخول القائمة في الحكومة، أن يتم الاعتراف بتلك القرى في غضون 45 يومًا من أداء الحكومة لليمين الدستوري، إلا أنه لم يحدث ذلك بعد مرور 100 يوم على تشكيلها.

وأشارت القناة إلى أن هناك حالة من الغضب داخل القائمة الموحدة بفعل تجاهل الحكومة لمطالبها.

#اسرائيل #الحكومة الاسرائيلية #نفتالي بينت #القائمة الموحدة #منصور عباس

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