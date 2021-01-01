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عودة يهاجم الشرطة الإسرائيلية: ينظر إلينا كأعداء

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة يهاجم الشرطة الإسرائيلية: ينظر إلينا كأعداء



القدس المحتلة / سما /

هاجم أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، الشرطة الإسرائيلية لفشلها الكبير في التعامل مع الجريمة المتفشية في أوساط فلسطينيي الداخل.

وقال عودة في مقابلة مع قناة 13 العبرية، “يُنظر إلينا على أننا أعداء وليس كمدنيين”، معبرًا عن رفضه للمزاعم بأن الشرطة الإسرائيلية غير قادرة على ظاهرة العنف في المجتمع العربي.

وأضاف “منذ عام 1948، تم القبض على كل عربي قتل يهوديًا بلا استثناء، عندما تريد الشرطة، تستطيع فعل ذلك”.

وتابع “في كل مرة يسمع ضباط شرطة متقاعدون أن عربيًا قتل عربيًا، يقولون: يقتلون بعضهم البعض .. هذا الشيء موجود في الشرطة – لذلك لم يتخذوا بعد قرار القضاء على الجريمة المنظمة”.

وردًا على سؤال حول تغيير السياسة من الحكومة الجديدة، قال رئيس القائمة العربية المشتركة “هناك مجموعة واحدة في البلاد لم تشعر بعد أن هناك تغيير في الحكومة في البلاد، وهي المنظمات الإجرامية .. لا يوجد تغير هنا وعدد القتلى يتحدث عن نفسه”

ودعا عودة، الشرطة الإسرائيلية للتحرك من أجل القضاء على الجريمة، موجهًا رسالة للإسرائيليين قال فيها “العنف في المجتمع العربي هو موضوعنا جميعًا .. نحن نعيش في مجتمع واحد .. بالأمس قتل شرطي، وفي غضون يومين سيقتل يهودي، لذلك علينا جميعًا محاربة هذه الظاهرة والشرطة هي العنوان”.

#القائمة العربية المشتركة #ايمن عودة #الشرطة الإسرائيلية #الجريمة والعنف #الداخل المحتل

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