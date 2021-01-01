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وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء في مراكز الإصلاح لإعادة دمجهمبالمجتمع

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التنمية: نولي أهمية لعمل مرشدات رعاية السجناء في مراكز الإصلاح لإعادة دمجهمبالمجتمع



رام الله / سما /

 قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني “إن الوزارة تعمل على متابعة النزلاء (السجناء) في مراكز الاصلاح والتأهيل وتقدم من خلال عمل مرشدات رعاية السجناء الدعم النفسي والاجتماعي لهم اضافة لإعادة تأهيلهم ودمجهم بالمجتمع.”

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في حفل اختتام برنامج الإشراف المهني لمرشدات السجون الذي أقيم صباح اليوم بمدينة رام الله بالشراكة مع برنامج سواسية وهيئة الامم المتحدة للمرأة (UNDP) بمشاركة الممثل الخاص للأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيموند .

وتابع د. مجدلاني “إننا في وزارة التنمية ننطلق في العمل مع السجناء من المنظور النفسي والاجتماعي كونهم جزءاً من الفئات المهمشة التي تحتاج إلى تدخل خاصة وأن لهذه القضايا مردودات نفسية على السجناء ومحيطهم الاجتماعي والأسري.

وأضاف وزير التنمية أن الورشة تحمل أهمية خاصة لما يتبعها تغيرات ايجابية على عمل المرشدات وتطوير العمل والنهوض به مؤكداً على جهوزية الوزارة لانجاز أي تطورات أو تعديلات على الصعيد الهيكلي للوزارة و البرامج الموجهه لهذه الفئة والارتقاء بالشراكة مع مراكز الاصلاح.

وأوضح د. مجدلاني أن فكرة انتقال الوزارة من الاغاثة نحو التنمية الاجتماعية، وتعزيز العمل الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من تحولات في المناهج والأدوات التي تخص عمل المرشدين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، ومن ضمنها تعزيز العمل مع المرشدات العاملات مع السجناء في مراكز الاصلاح والتأهيل.

ودعا الوزير مدراء مديريات التنمية للمزيد من الاهتمام بهذا الملف وإجراء المعالجات لأوضاع السجناء وأسرهم.

بدورها تحدثت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة للمرأة في فلسطين ماريس غيموند قائلة ” إن تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للنزيلات والعمل على إعادة إدماجهن أثناء الاحتجاز وبعد الافراج عنهن هو المفتاح الحقيقي لإعادة تأهيلهن وذلك انطلاقاً من ادراك التمييز المضاعف الذي تواجهه النزيلات وأثره على حياتهن.”

وأعربت غيموند عن سرورها بهذا الاحتفال والعمل المشترك الذي تم في هذا البرنامج، كما أشادت بدور وزارة التنمية الاجتماعية في حماية الناجيات من العنف والنساء في خلاف مع القانون لتعزيز وصولهن إلى العدالة.

وقد حضر حفل الاختتام محللة برامج سواسية هدى روحانا وحنان قمر مديرة برنامج سواسية عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكيل المساعد للتنمية المجتمعية أنور حمام، والوكيل المساعد لشؤون المديريات خالد اطميزي، ومدير عام الرعاية الاجتماعية رنا المصري.

#التنمية الاجتماعية #احمد مجدلاني

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