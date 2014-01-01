موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم يعلنون الاضراب المفتوح عن العمل

بيت لحم / سما /

أعلن موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم، الاضراب المفتوح عن العمل اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى تحقيق مطالبهم من سلطة المياه والمجاري.

وقال حسام عودة نقيب الموظفين في سلطة المياه والمجاري، إن هناك عدة مطالب من هذا الاضراب، أهمها صرف المستحقات وغلاء المعيشة، وتحسين ظروف الموظفين البالغ عددهم 80 موظفاً يقدمون الخدمة لما يزيد عن 120 ألف مواطن في المحافظة.

وأضاف عودة، إن الموظفين دخلوا في اضراب مفتوح لمدة 17 يوماً في العام 2019، وكان هناك التزام من قبل إدارة سلطة المياه بتحقيق مطالبهم المتعلقة بغلاء المعيشة والمستحقات خلال 3 شهور، ولكن حتى الان لم يتم تنفيذ من التزمت به الإدارة.

وتابع أن هناك مستحقات متراكمة منذ العام 2014، وهو ما دفع ما يزيد عن 53 موظفا إلى البدء في الاضراب هذا اليوم، لتحسين ظروفهم.