  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم يعلنون الاضراب المفتوح عن العمل

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم يعلنون الاضراب المفتوح عن العمل



بيت لحم / سما /

 أعلن موظفو سلطة المياه والمجاري في بيت لحم، الاضراب المفتوح عن العمل اعتباراً من اليوم الأربعاء، وحتى تحقيق مطالبهم من سلطة المياه والمجاري.

وقال حسام عودة نقيب الموظفين في سلطة المياه والمجاري، إن هناك عدة مطالب من هذا الاضراب، أهمها صرف المستحقات وغلاء المعيشة، وتحسين ظروف الموظفين البالغ عددهم 80 موظفاً يقدمون الخدمة لما يزيد عن 120 ألف مواطن في المحافظة.

وأضاف عودة، إن الموظفين دخلوا في اضراب مفتوح لمدة 17 يوماً في العام 2019، وكان هناك التزام من قبل إدارة سلطة المياه بتحقيق مطالبهم المتعلقة بغلاء المعيشة والمستحقات خلال 3 شهور، ولكن حتى الان لم يتم تنفيذ من التزمت به الإدارة.

وتابع أن هناك مستحقات متراكمة منذ العام 2014، وهو ما دفع ما يزيد عن 53 موظفا إلى البدء في الاضراب هذا اليوم، لتحسين ظروفهم.

#سلطة المياه والمجاري #بيت لحم

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

عائلة الطفلة البوجي من مدينة رفح تصدر بيانا حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم ..

حكم بسجن ناصر العمر بسبب تغريدات قديمة واستضافة خالد مشعل

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

بمشاركة الرئيس عباس.. اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا في رام الله

محام جزائري: وزير مسجون أبلغني بامتلاكه ملياري يورو في بنك سويسري

بشارة للمانحين: الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن أموالنا المحتجزة

الأخبار الرئيسية

بايدن

هآرتس: بايدن يحقق الحلم الإسرائيلي “حل الدولتين لم يعد قابلاً للتحقيق في هذه المرحلة”

8

مباحثات أميركية إسرائيلية سرية لمناقشة "خطة بديلة" لمفاوضات النووي الإيراني

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة أبو أحمد فؤاد مع رئيس المخابرات المصرية

لجنة التواصل بمنظمة التحرير توضح حقيقة أنباء "مشاركة الرئيس باجتماع مع اسرائيليين في رام الله"

بينت

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية