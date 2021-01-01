  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القنصل التركي يلتقي بتجمع “بالقدس يهتدون” ويناقش أوضاع المدينة المقدسة

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
القنصل التركي يلتقي بتجمع “بالقدس يهتدون” ويناقش أوضاع المدينة المقدسة



القدس المحتلة / سما /

 التقى القنصل التركي العام بالقدس أحمد رضا دمير، اليوم الأربعاء، بوفد من تجمع “بالقدس يهتدون”، ضم الامين العام للتجمع وليد عبد الرزاق ونضال دياب وايهاب ابو غزاله، وذلك في مقر القنصلية التركية في الشيخ جراح بالقدس.

وبعد الترحيب بالوفد المقدسي، أكد القنصل التركي دمير على عروبة القدس، مشيراً إلى عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية دون القدس، مشيراً إلى الدور التاريخي لتركيا.

وأكد على الروابط العميقة بين تركيا وفلسطين وتحديداً مدينة القدس، التي تعتبر لدى الشعب التركي وقيادته البوصله التاريخية ومسجدها الاقصى المبارك، معتبراً الدعم الثقافي والتاريخي للمدينة وأهلها للنهوض بها في مواجهة كل التحديات التي توجه القدس.

وعبّر عن سعادته بالوفد المقدسي الذي التقى به، وان هذه الزيارة ليست الاولى ولا الاخيرة، داعياً الى مواصلة مثل هذه اللقاءات التي تعبر عن مدى العلاقة المتينة بين العاصمتين انقره والقدس.

من جانبه، شكر وليد عبد الرزاق أمين تجمع “بالقدس تهتدون” على حسن الضيافة وعلى الدور المهم الذي تقوم به الجمهورية التركية برئاسة طيب رجب اردوغان بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام و المدينة المقدسة بشكل خاص، مطالباً الرئيس التركي اردوغان من خلال القنصل العام دمير الى التدخل لوقف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الحجر والبشر والشجر في فلسطين والقدس الشريف.

كما ندد عدد الرزاق بالاقتحامات الكبيرة للمستوطنين والتي تجري بقوة السلاح وحماية شرطة الاحتلال ودعم رسمي من قِبل الحكومة الاسرائيلية.

#القنصل التركي العام #أحمد رضا دمير #القدس

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

عائلة الطفلة البوجي من مدينة رفح تصدر بيانا حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم ..

حكم بسجن ناصر العمر بسبب تغريدات قديمة واستضافة خالد مشعل

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

بمشاركة الرئيس عباس.. اجتماع فلسطيني اسرائيلي غدا في رام الله

محام جزائري: وزير مسجون أبلغني بامتلاكه ملياري يورو في بنك سويسري

بشارة للمانحين: الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن أموالنا المحتجزة

الأخبار الرئيسية

بايدن

هآرتس: بايدن يحقق الحلم الإسرائيلي “حل الدولتين لم يعد قابلاً للتحقيق في هذه المرحلة”

8

مباحثات أميركية إسرائيلية سرية لمناقشة "خطة بديلة" لمفاوضات النووي الإيراني

الشعبية تكشف تفاصيل اجتماع وفدها برئاسة أبو أحمد فؤاد مع رئيس المخابرات المصرية

لجنة التواصل بمنظمة التحرير توضح حقيقة أنباء "مشاركة الرئيس باجتماع مع اسرائيليين في رام الله"

بينت

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية