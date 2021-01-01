القنصل التركي يلتقي بتجمع “بالقدس يهتدون” ويناقش أوضاع المدينة المقدسة

القدس المحتلة / سما /

التقى القنصل التركي العام بالقدس أحمد رضا دمير، اليوم الأربعاء، بوفد من تجمع “بالقدس يهتدون”، ضم الامين العام للتجمع وليد عبد الرزاق ونضال دياب وايهاب ابو غزاله، وذلك في مقر القنصلية التركية في الشيخ جراح بالقدس.

وبعد الترحيب بالوفد المقدسي، أكد القنصل التركي دمير على عروبة القدس، مشيراً إلى عدم إمكانية قيام دولة فلسطينية دون القدس، مشيراً إلى الدور التاريخي لتركيا.

وأكد على الروابط العميقة بين تركيا وفلسطين وتحديداً مدينة القدس، التي تعتبر لدى الشعب التركي وقيادته البوصله التاريخية ومسجدها الاقصى المبارك، معتبراً الدعم الثقافي والتاريخي للمدينة وأهلها للنهوض بها في مواجهة كل التحديات التي توجه القدس.

وعبّر عن سعادته بالوفد المقدسي الذي التقى به، وان هذه الزيارة ليست الاولى ولا الاخيرة، داعياً الى مواصلة مثل هذه اللقاءات التي تعبر عن مدى العلاقة المتينة بين العاصمتين انقره والقدس.

من جانبه، شكر وليد عبد الرزاق أمين تجمع “بالقدس تهتدون” على حسن الضيافة وعلى الدور المهم الذي تقوم به الجمهورية التركية برئاسة طيب رجب اردوغان بدعم القضية الفلسطينية بشكل عام و المدينة المقدسة بشكل خاص، مطالباً الرئيس التركي اردوغان من خلال القنصل العام دمير الى التدخل لوقف اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الحجر والبشر والشجر في فلسطين والقدس الشريف.

كما ندد عدد الرزاق بالاقتحامات الكبيرة للمستوطنين والتي تجري بقوة السلاح وحماية شرطة الاحتلال ودعم رسمي من قِبل الحكومة الاسرائيلية.