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الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 10:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية



الجزائر /سما/

أعلنت الرئاسة الجزائرية، مساء الأربعاء، عن قرار بإغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.

وجاء القرار خلال اجتماع للمجلس الجزائري الأعلى للأمن، برئاسة رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن "السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، ترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح".

وأضاف البيان أن "الاجتماع خُصص لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم".

#الرئاسة الجزائرية #الجزائر #المغرب #المجال الجوي الجزائري #عبد المجيد تبون

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