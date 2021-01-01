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خادم الحرمين الشريفين: السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
خادم الحرمين الشريفين: السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط



نيويورك /سما/

 أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال خادم الحرمين الشريفين، في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أمام أعمال الدورة الـ(76) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، "نؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط، عبر حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

#العاهل السعودي #الملك سلمان بن عبد العزيز #السعودية #القضية الفلسطينية #حل الدولتين #الشرق الأوسط

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