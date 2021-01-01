لجنة التواصل بمنظمة التحرير توضح حقيقة أنباء "مشاركة الرئيس باجتماع مع اسرائيليين في رام الله"

رام الله / سما /

نفى عضو لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير زياد درويش الأنباء عن مشاركة الرئيس محمود عباس في اللقاء مع مسؤولين إسرائيليين سابقين غداً في مدينة رام الله.

وقال درويس في تصريحات لأجيال إن اللقاء سيعقد غداً في مقر اللجنة دون أن يحضره الرئيس، وسيضم أعضاء اللجنة مع وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست سابقين.

وبين أن اللقاء سيبحث موضوع لاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، والتي يرفض بموجبها لقاء الرئيس عباس والتفاوض مع الجانب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، كما سيتم الحديث عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وكانت القناة 12 العبرية أوردت أنباءً عن إجتماعاً سيعقد في مدينة رام الله غداً الخميس، يضم الرئيس محمود عباس وسيحضره كبار المسؤولين في السلطة، ومن الجانب الإسرائيلي سيصل وفد من الوزراء وأعضاء الكنيست السابقين، وذلك بهدف الترويج لحل الدولتين،