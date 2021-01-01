  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هذا ما سيبحثه اللقاء..

لجنة التواصل بمنظمة التحرير توضح حقيقة أنباء "مشاركة الرئيس باجتماع مع اسرائيليين في رام الله"

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة التواصل بمنظمة التحرير توضح حقيقة أنباء "مشاركة الرئيس باجتماع مع اسرائيليين في رام الله"



رام الله / سما /

نفى عضو لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي التابعة لمنظمة التحرير زياد درويش الأنباء عن مشاركة الرئيس محمود عباس في اللقاء مع مسؤولين إسرائيليين سابقين غداً في مدينة رام الله.

وقال درويس في تصريحات لأجيال إن اللقاء سيعقد غداً في مقر اللجنة دون أن يحضره الرئيس، وسيضم أعضاء اللجنة مع وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست سابقين.

وبين أن اللقاء سيبحث موضوع لاءات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، والتي يرفض بموجبها لقاء الرئيس عباس والتفاوض مع الجانب الفلسطيني وإقامة دولة فلسطينية، كما سيتم الحديث عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية.

وكانت القناة 12 العبرية أوردت أنباءً عن إجتماعاً سيعقد في مدينة رام الله غداً الخميس، يضم الرئيس محمود عباس وسيحضره كبار المسؤولين في السلطة، ومن الجانب الإسرائيلي سيصل وفد من الوزراء وأعضاء الكنيست السابقين، وذلك بهدف الترويج لحل الدولتين،

#لجنة التواصل مع المجتمع الاسرائيلي #منظمة التحرير #الرئيس عباس #اسرائيل #حل الدولتين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

عائلة الطفلة البوجي من مدينة رفح تصدر بيانا حول ظروف وملابسات وفاة ابنتهم ..

تصريحات صادمة للنائب العربي في الكنيست الاسرائيلي مازن غنايم

حكم بسجن ناصر العمر بسبب تغريدات قديمة واستضافة خالد مشعل

جاد الله: ماحدث في جامعة الأزهر يستوجب تحقيقاً جدياً ومعرفة أسبابه

محام جزائري: وزير مسجون أبلغني بامتلاكه ملياري يورو في بنك سويسري

تفاصيل اجتماع الرئيس مع رؤساء الجامعات الفلسطينية في الضفة والقدس

الأخبار الرئيسية

بينت

جنرال إسرائيلي بارز يحذر بينت من "فخ" مصري أردني فلسطيني نصب لـ"إسرائيل دون منفذ"

حماس تعلن جهوزيتها لانتخابات شاملة متزامنة أو وفق جدول زمني محدد متفق عليه وطني

بشارة

بشارة للمانحين: الوضع المالي يتجه لمزيد من التعقيد ما لم تفرج إسرائيل عن أموالنا المحتجزة

الصحة: تسجيل 16 حالة وفاة و1899 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قناة عبرية: مصر تلقت رسائل "مفاجئة وغير مسبوقة" من إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية