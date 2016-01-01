ولاية أريزونا تسحب جميع استثماراتها من شركة "يونيلفر" بسبب مقاطعتها المستوطنات

القدس المحتلة / سما /

بعد المهلة التي وضعتها ولاية اريزونا الأمريكية لشركة "يونيليفر"، الشركة الأم لشركة المثلجات "بن آند جيري"، اتخذت الولاية خطوة اضافية، الثلاثاء وقامت بسحب 143مليون دولار تم استثمارها بالشركة عن طريق أسهم وسندات، بحسب ما جاء في صحيفة "يسرائيل هيوم". واتخذت ولاية فلوريدا بعد ظهر اليوم الأربعاء خطوة مماثلة لتصبح ثاني ولاية بعد أريزونا تسحب استثماراتها من شركة المثلجات الشهيرة.

أريزونا هي الولاية الامريكية الاولى التي تقوم بسحب استثماراتها من شركة "بن آند جيري" ردا على المقاطعة ضد اسرائيل، امينة صندوق الولاية كيمبرلي يي، اوضحت هذا القرار بوقت سابق هذا الشهر بان مقاطعة الشركة لاسرائيل تخالف قوانين الولاية وقالت "وضعت لشركة "يونيليفر"، الشركة الام لشركة "بن آند جيري"، مهلة وطلبنا منهم:" الغوا قرار ’بن آند جيري’ او انفصلوا عن شركة ’بن آند جيري’ من أجل الانصياع لقوانين ولاية اريزونا، او أن تتحملوا النتائج، لقد اختاروا الخيار الثاني"

واضافت :"اسرائيل شريكة تجارية كبيرة لولاية اريزونا وهكذا سوف تستمر، بصفتي المسؤولة المالية والمستثمر الرئيسي للولاية، انا اقف الى جانب اسرائيل، ولن أتيح استخدام أموال الضرائب لجهود معادية للسامية وتمييزية ضدها".

ووفقا لبيان امينة الصندوق ، فان استثمارات ولاية اريزونا بشركة "يونيليفر" بالاسهم والسندات انخفضت في شهر حزيران/يونيو من 143 مليون دولار وفي 21 ايلول/سبتمبر انخفضت الى الصفر.

وفي أعقاب أريزونا، أعلنت ولاية فلوريدا أنها ستوقف استثماراتها في شركة يونيليفر اعتبارًا من الشهر المقبل بسبب قرار بن آند جيري بوقف بيع المثلجات في المستوطنات الإسرائيلية، بحسب والنشر في واينت. وهنأ آفي زينغر، الرئيس التنفيذي وصاحب شركة بن آند جيري الإسرائيلية، الدولتين على قرارها بالقول: "المثلجات ليس جزءًا من السياسة".

ووفقا للتقرير فان هذه الخطوات ضد بن آند جيري ويونيلفر جاءت بعد توجه لمنظمة "المجلس الاسرائيلي الامريكي"(IAC) والتي كان لها دور فعال بدفع قوانين ضد حركة المقاطعة BDS في ولاية اريزونا عام 2016، وتقوم هذه الايام بحملة واسعة في الولايات المتحدة لفرض قوانين BDS ضد شركة "بن آند جيري" و"يونيفيلر" في ولايات عديدة