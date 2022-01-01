منتخبنا الوطني للسيدات يخسر أمام ماليزيا في التصفيات الآسيوية

رام الله / سما /

خسر منتخبنا الوطني للسيدات أمام نظيره الماليزي بهدفين نظيفين، خلال اللقاء الذي جمعهما، اليوم الأربعاء، على استاد الشهيد فيصل الحسيني ببلدة الرام شمال القدس المحتلة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة في تصفيات كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند.

وسجلت اللاعبة أندريا لي الهدف الأول للمنتخب الماليزي عند الدقيقة (75)، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلة دربكة خط الدفاع، فيما سجلت ستيفي سينغ الهدف الثاني لماليزيا من ضربة حرة مباشرة استقرت في الشباك عند الدقيقة (82) من زمن المباراة.

ويتصدر منتخب تايلاند ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام ماليزيا التي لعبت مباراتين، في حين بقي رصيد منتخبنا خاليًا من النقاط.

وبهذه النتيجة، تضاءلت فرص منتخبنا بالتأهل عن المجموعة، وبات بحاجة للفوز بفارق 4 أهداف على المنتخب التايلندي، الذي تجاوز في اللقاء الأول المنتخب الماليزي برباعية نظيفة.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة يوم السبت المقبل الموافق 25 أيلول الجاري، حيث يلتقي منتخبنا الوطني للسيدات مع نظيره التايلاندي، عند الساعة 3:30 عصرًا.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني بالتصفيات، لمرافقة منتخبات اليابان وأستراليا والصين التي حصلت على المراكز الثلاثة الأولى في النسخة الماضية، إلى جانب الهند المضيفة.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، شكر المدير الفني لمنتخبنا الوطني للسيدات، سيمون خير، اللاعبات رغم الخسارة أمام المنتخب الماليزي، مشيرًا إلى أن المنتخب كان مجهّزًا لتقديم أداء أفضل في هذا اللقاء، لكن الأهداف التي سجلت نتيجة أخطاء فردية أدت إلى ردة فعل عكسية خلقت بعض الإرباك في صفوف الفريق.

وأشار خير الى أن المباراة القادمة أمام المنتخب التايلاندي ستكون أصعب في ظل قوة المنافس على المستوى القاري ووجود بعض الإصابات في صفوف منتخبنا، إلا أن العامل النفسي سيلعب دوره، متمنيًا أن يكون منتخبنا جاهزًا لتقديم الأفضل.

بدوره، شكر المدير الفني للمنتخب الماليزي جاكوب جوزيف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم على هذه الاستضافة المميزة لتصفيات هذه المجموعة، معبرًا عن إعجابه بمستوى المنتخب الفلسطيني بشكل عام، ومشيرًا إلى أنه يمتلك لاعبات مميزات أظهرن أداءً مميزًا.

وأكد جوزيف أن المباراة لم تكن سهلة وأن المنافس كان قويًا، وأن تحضيره الجيد للبطولة كان واضحًا خلال المباراة.