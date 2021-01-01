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30 منظمة محلية في ولاية أميركية تطالب بإنهاء الدعم العسكري لـ"إسرائيل"

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
30 منظمة محلية في ولاية أميركية تطالب بإنهاء الدعم العسكري لـ"إسرائيل"



القدس المحتلة / سما /

وجهت 30 منظمة محلية أميركية في ولاية ماساتشوستس، رسالة إلى أعضاء مجلس الشيوخ في برلمان الولاية المحلي، تطالب فيها بدعم الحقوق الفلسطينية وإنهاء الدعم العسكري الأميركي للاحتلال، وتقديم نسخة من مشروع قانون مجلس النواب الأميركي الذي يطالب بربط المساعدات المالية للاحتلال باحترامه لحقوق الفلسطينيين.

وتم تسليم الرسالة لممثل عن مجلس الشيوخ خلال تظاهرة نظمت أمام مبنى البرلمان المحلي للولاية.

وتطالب الرسالة بإجراء تحقيق بشأن كيفية تأثير الأسلحة والتمويل الأميركي على "قمع وتشريد" فلسطينيين في القدس والضفة الغربية.

وأوضح عمار أحمد، وهو عضو في حركة السلام الشامل، أن الرسالة تطالب باحترام حقوق الإنسان الفلسطيني، والكرامة الفلسطينية، وسلسلة من التوصيات السياسية.

وشارك في حملة التواقيع على الرسالة عدة منظمات منها: أصوات يهودية من أجل السلام، ورابطة العدالة الإسلامية، والتحالف من أجل العدالة المائية في فلسطين، ومنظمة "نيو إنجلاند" لتحقيق العدالة من أجل فلسطين، والتحالف من أجل العدالة المائية في فلسطين.

#الولايات المتحدة #اسرائيل #مساعدات عسكرية

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