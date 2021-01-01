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العاهل الأردني: الحرب على غزة كانت بمثابة تذكير بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل الأردني: الحرب على غزة كانت بمثابة تذكير بأن الوضع الحالي لا يمكن تحمله



عمان /سما/

قال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، إن الأردن سيستمر بالعمل على الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأضاف الملك الأردني، في الخطاب المسجل الذي ألقاه في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين، اليوم الأربعاء، "ذكرتنا الحرب القاسية على غزة هذا العام أن الوضع الحالي لا يمكن له أن يستمر، وأن المعاناة التي نراها تؤكد ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعمل وفقا لتكليفها الأممي وتوفر خدمات إنسانية حيوية لـ5.7 مليون لاجئ فلسطيني".

وتابع: "لكن، كم بيت سيدمر وكم طفلٍ سيموت قبل أن يصحو العالم! لا يمكن أن يتحقق الأمن الفعلي لكلا الطرفين، بل للعالم بأسره، إلا من خلال السلام المبني على حل الدولتين، الذي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".

#الملك عبدالله الثاني #الاردن #اللاجئين الفلسطينيين #الاونروا #قطاع غزة

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