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تظاهرة في مدينة دالاس الأميركية تضامناً مع الأسرى

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
تظاهرة في مدينة دالاس الأميركية تضامناً مع الأسرى



واشنطن /سما/

نظم أنصار الحق الفلسطيني، تظاهرة وسط مدينة دالاس الأميركية تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وللمطالبة بإطلاق سراحهم.

وألقيت خلال التظاهرة، التي نظمتها “منظمة طلاب من أجل العدالة في فلسطين”، وشارك فيها العديد من المنظمات التقدمية الأميركية، عدة كلمات بينها كلمة للناشطة جيها فيلينا من حركة مالايا الفلبينية، طالبت فيها بوقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل.

وأعرب عمار نانجياني، من تحالف دالاس ضد العنصرية، عن معارضته للعنصرية والقمع السياسي، مؤكدا تضامنه مع نضال الأسرى الفلسطينيين.

من جانبه، أدان دانيال سوليفان، من لجنة دالاس المناهضة للحرب، الدعم الأميركي لإسرائيل، معربا عن تضامنه مع النضال الفلسطيني باعتباره معركة تحرر عالمية.

وقال سوليفان: “إن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل دليل جيد للغاية على حقيقة السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وكيف أنها ليست معنية بحقوق الإنسان، ولا تهتم بالديمقراطية، ولا تهتم بالحرية، ولكنها ليست سوى استعمار حديث.

#أنصار الحق الفلسطيني #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #مدينة دالاس الأميركية

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