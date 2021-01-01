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مصرع شابة سقطت عن علو في كفر ياسيف

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شابة سقطت عن علو في كفر ياسيف



القدس المحتلة / سما /

لقيت الشابة اسماء إياد عريان ( 18 عاما)، مصرعها، مساء اليوم الأربعاء، إثر سقوطها من الطابق الثاني في بلدة كفر ياسيف.

وكانت الشابة قد أُصيبت بجروح وصفت بأنها حرجة، وقد قدّم طاقم طبي من مركز “حيان” العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش لها، بعد توقف قلبها عن النبض إثر إصابتها في منطقة الرأس. وأحيلت إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي، ليُعلن عن وفاتها هناك، بعد أن باءت محاولات الإبقاء على حياتها بالفشل.

وكان طاقم طبيّ قد أفاد في بيان بأنه “قدم العلاج لشابة تبلغ من العمر 18 عاما من قرية كفر ياسيف، بعد سقوطها من الطابق الثاني، وإصابتها إصابة حرجة بالرأس، ممّا أدى لفقدانها للوعي وتوقف عمل القلب”، مضيفا: “قام الطاقم بنقلها للمركز الطبي للجليل، خلال عملية إنعاش متقدمة (وإصابتها) حرجة جدا”.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثة، إذ جرى اقتياد اثنين من أشقائها للتحقيق في الوقت الذي لم تتضح فيه الأسباب بعد.

#سقوط من علو #كفر ياسيف

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