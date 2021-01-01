الكيلة: ماضون في تقييم جودة كافة الخدمات الصحية داخل مختلف مراكز العلاج

رام الله / سما /

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، المضي في تقييم جودة كافة الخدمات الصحية داخل مختلف مراكز العلاج، بهدف التطوير وتصويب الثغرات، مشيرة إلى أنها ستقوم بجولات عديدة لمختلف مراكز العلاج في المحافظات.

جاء ذلك، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، مع المدراء ورؤساء الأقسام في مستشفى رفيديا الحكومي، بمدينة نابلس.

وشددت الكيلة على أن صحة المواطن فوق كل شيء، و”أننا لن نتوانى في تلبية واجبنا الإنساني والصحي تجاه أبناء شعبنا، ونعمل بالتطوير والتدريب والمتابعة والتصويب في مختلف مراكز العلاج”.

وقالت الكيلة، “شكلنا العديد من اللجان داخل الوزارة، لرفع جودة خدمات الاستقبال والتعامل مع المرضى وتقديم العلاج والمتابعة الصحية، وكذلك الأمور المتعلقة بتعقيم ونظافة كافة مرافق مراكز العلاج، ولجنة لدراسة تخفيف الضغط وتسريع العمليات المبرمجة”.

وأضافت، “طواقمنا بذلت جهدا كبيرا خلال الجائحة، وعملت ولا تزال بأكثر من طاقتها، سواء في تقديم خدمة العلاج الاعتيادية أو علاج مرضى كوفيد-١٩، ولهذا تستحق منا كل التقدير والشكر”.

وحضر الاجتماع مدير عام المستشفيات نجي نزال، ونائب مدير عام الشؤون الإدارية عبد الناصر الفاري، ومدير مستشفى رفيديا قاسم دغلس.