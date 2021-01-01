رئيس غرفة تجارة نابلس يلتقي السفير السريلانكي ويبحث معه التعاون المشترك

نابلس / سما /

التقى رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم اليوم، سفير جمهورية سيرلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد لدى دولة فلسطين نوالاج بينيت كوراي.

وحضر اللقاء عضوا مجلس ادارة الغرفة طايل الحواري ومجدي البزرة، وعضو الهيئة العامة عبد الناصر سعد الدين، ومدير عام الغرفة عصام ابو زيد، ومدير العلاقات العامة خالد مصلح.

وجرى في اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، وتشبيك التجار ورجال الاعمال مع نظرائهم من رجال الاعمال والتجار والمنتجين السيريلانكيين.

ورحب رئيس الغرفة بالسفير الضيف، وقدم له شرحا عن الغرفة، وتاريخها، والاوضاع الاقتصادية في نابلس، مؤكداً ان الغرفة معنية بإقامة علاقات اقتصادية مع الاصدقاء في سيريلانكا، منوها الى حرص الغرفة على خدمة اعضاء الهيئة العامة من خلال هذه العلاقات الاقتصادية والوصول الى اسواق وسلع جديدة.

واشار هاشم الى المواقف المناصرة للقضية والشعب الفلسطيني من جانب سيريلانكا، والى قدرة التاجر الفلسطيني على العمل والتشبيك مع نظرائه بما يخدم مصالح التجارية من خلال الواردات والصادرات مع جميع بلدان العالم.

ودعا الى مزيد من تعزيز العلاقات الاقتصادية، منوها الى علاقة بعض اعضاء الهيئة العامة في الغرفة مع سيريلانكا من خلال استيراد بعض السلع الغذائية منها.

بدوره، تحدث السفير كوراي عن سعادته بزيارة الغرفة، مؤكدا على ترحيبه بإقامة علاقات اقتصادية بين فلسطين وسيريلانكا من خلال الغرف التجارية، وطرح فكرة سفر وفد فلسطيني الى سيريلانكا للاطلاع على الاقتصاد السيرلانكي واقامة علاقات ولقاءات ثنائية مباشرة بين التجار الفلسطينيين والسريلانكيين، وبالتالي العمل على تعزيز التبادل التجاري.

وأكد أنه سيعمل من جانبه بكل طاقته من أجل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين اثناء فترة توليه منصبه، وتوسيعها لتشمل مجالات اقتصادية أخرى.

واطّلع السفير السيريلانكي على بعض اسواق البلدة القديمة ومحالها التجارية، ومعالمها التاريخية، وعدد من شركاتها ومنشآتها الاقتصادية، والتقى عددا من التجار فيها من اعضاء الهيئة العامة في الغرفة، وتشاور معهم بخصوص التعاون وتشبيكهم مع التجار والمنتجين السيريلانكيين من خلال الغرفة.

واتفق في نهاية الزيارة على فكرة تشكيل وفد اقتصادي فلسطيني من رجال الاعمال والتجار لزيارة سيرلانكا في نهاية العام الجاري من خلال اجراء الترتيبات اللازمة بين اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية والسفارة السريلانكية.