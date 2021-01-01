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أحكام وإداري وتمديد أسرى وإفراجات

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
أحكام وإداري وتمديد أسرى وإفراجات



رام الله / سما /

حكمت المحكمة العسكرية في سالم اليوم، على الأسير معتصم محمود نافع من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامين، والأسير جمال ناصر عبد الرازق من طوباس بالسجن الفعلي لمدة عامين والأسير فارس ياسين بركات من طولكرم بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف ، بينما جددت الاعتقال الإداري للطالب في جامعة النجاح عمير شلهوب من نابلس لمدة 3 أشهر جديدة للمرة الثانية على التوالي.

من جهة اخرى ، قررت محكمة الاحتلال الإفراج عن الأسير محمد الزغير المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان من الخليل بعد اعتقال إداري دام 15 شهراً خاض فيها إضراباً عن الطعام.

على صعيد اخر ، مددت المحكمة اعتقال الطفل المقدسي معاذ أبو الهوى، علما أنه اعتقل قبل يومين من بلدة الطور ، و الأسير وسام سدر من القدس حتى الأحد المقبل وكان اعتقل الجمعة بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح ، والأسير عبد الله جميل نصري من جنين لمدة شهر ونصف .

وأفرج الاحتلال عن الطالبة في جامعة الخليل الأسيرة أماني جرادات من سعير بعد اعتقال استمر 6 شهور ونصف ، والأسير كامل حمران من جنين بعد قضاء ثلاث سنوات ونصف في الأسر ،و الأسير المقدسي الفتى محمد سلمان أبو صبيح بعد اعتقال استمر 4 أشهر ونصف.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #تمديد اعتقال

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