رئيس جامعة الأزهر: تسليم طلبة يرتدون الكوفية لأمن “حماس” هو فلسفة عصابات

غزة / سما /

استنكر رئيس جامعة الأزهر عمر ميلاد، زج حكومة الأمر الواقع في غزة العملية التعليمية بتطلعاتها السياسية، من خلال قيام عناصرها بالاعتداء على طلبة يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وأوضح ميلاد، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، أن ما حصل هو استفزاز مقصود، وهناك كاميرات وثقت حادثة الاعتداء، إضافة لوجود شهود عيان رأوا اعتداءات عناصر “حماس” على الطلبة الذين يرتدون الكوفية.

وأضاف أن الخطير هو تسليم عدد من الطلبة الذين ينتمون لحركة “فتح” لأمن “حماس”، من قبل طلبة من الكتلة الإسلامية، واصفاً ما جرى بأنه يعبر عن فلسفة عصابات.

وأشار ميلاد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها هكذا اعتداءات، لافتا إلى أنه منذ الانقلاب عام 2007 وهذه المشاهد تتكرر، مشددا على أن الكوفية رمز لشعبنا وتعبر عن إرثه النضالي والكفاحي.