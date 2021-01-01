وفد من علماء الدين الفلسطينيين يؤكد من كربلاء أن "إسرائيل" إلى زوال

بغداد /سما/

أكد وفد ضم علماء دين فلسطينيين من كربلاء في العراق أن "إسرائيل" إلى زوال.

وردد الوفد من داخل الصحن الحسيني، حيث يشارك في أربعينية الإمام الحسين هتافات منددة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، مؤكداً على وحدة المسلمين.

عضو وفد العلماء الفلسطينيين الشيخ سعيد قاسم، قال للميادين، إن "التفاعل في الصحن الحسيني فاق التوقع".

وأضاف الشيخ قاسم أن التفاعل كان كبيراً جداً في الصحن الحسيني بكربلاء، مع نداءات تحرير فلسطين"، مشدداً "سنستكمل زيارتنا للعراق بالتنسيق مع المرجعيات والفعاليات وسنتابع هذه المسيرة كل عام".

وأثناء حضور الوفد إلى الصحن الحسيني إستمعوا إلى خطبة سماحة آية الله السيد مرتضى القزويني. وبعدها توجه الوفد لزيارة المرجع الديني الكبير سماحة السيد محمد تقي المدرسي الذي رحب بهم وألقى كلمة في الحضور.

هذا، ومن المقرر أن يشارك الوفد في افتتاح موكب نداء الأقصى، على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء غداً الخميس.

وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله قال في "عيد المقاومة والترحير" إن أي مسّ بالقدس يعني حرباً إقليمية"، موضحاً أنه "حين يدرك الإسرائيلي أنه أمام هذه المعادلة فسيعرف أن أيّ خطوة ستكون نتيجتها زوال كيانه".