"الزراعة" و"العمل ضد الجوع" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم القطاع الزراعي

رام الله / سما /

وقع وزير الزراعة رياض العطاري، والمدير الإقليمي لمؤسسة العمل ضد الجوع لوكاس هونور، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون ودعم القطاع الزراعي الفلسطيني، خاصة في المناطق المهمشة.

وأوضح الوزير العطاري، أنّ المذكرة تهدف للتعاون المشترك ما بين الوزارة والمؤسسة، بهدف دعم القطاع الزراعي، من خلال تنفيذ أنشطة بناء وإعادة ترميم وتأهيل المنشآت الزراعية، وتحسين مصادر الدخل في المناطق الأكثر هشاشة، خاصة في المناطق المصنفة "ج".

وأطلع العطاري، هونور، على استراتيجية الوزارة والمشاريع التي تنفذها في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخطتها للتنمية بالعناقيد الزراعية التي تنفذ في 6 محافظات، وتقوم على أساس توسيع الرقعة الزراعية، وزيادة الإنتاج، وإيجاد فرص عمل، وخلق بيئة تسويقية، وتطوير مصادر المياه، بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص العاملة بالقطاع الزراعي.

وتطرق إلى أهمية تأسيس الشركة الفلسطينية– الأردنية للتسويق الزراعي في تنظيم عملية تصدير المنتجات الزراعية، وتسويق المنتجات الفلسطينية، وتعزيز حضورها في الأسواق العربية والدولية.

بدوره، أثنى هونور، على الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لدعم القطاع الزراعي، مؤكدًا على استعداد مؤسسة العمل ضد الجوع لدعم نجاح الشركة الفلسطينية – الأردنية للتسويق الزراعي، ووضع خطة عمل لتنفيذ المزيد من اتفاقيات التعاون المشتركة بين الجانبين.