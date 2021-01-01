كهرباء غزة: لم تفرض رسومًا جديدة على أي اشتراك من الاشتراكات الموجودة

غزة / سما /

أكد مسؤول الإعلام في شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة محمد ثابت، على أن "شركة توزيع الكهرباء لم تفرض أي نوع من أنواع الرسوم الجديدة على أي اشتراك من الاشتراكات الموجودة".

وقال ثابت في تصريح إذاعي: "قبل 8 سنوات قامت شركة توزيع الكهرباء بتجميد الرسم الثابت على نوع جديد من العدادات دخلت قطاع غزة وهي مسبقة الدفع "عدادات الكرت".

وبين أنه "تم تجميد الرسوم لهذه العدادات حتى نشجع الناس بتركيبها لأننا بحاجة إلى موارد مالية كل شهر وأهداف أخرى"، منوهًا إلى أن "حملة عدادات الكرت انتهت مع بداية شهر سبتمبر الجاري وأي مواطن بعد هذا التاريخ يريد الاشتراك يسري عليه ما يسري على الاشتراكات العادية القديمة أو العدادات الجديدة".

وأشار إلى أن "الاشتراكات القديمة قبل 8 سنوات ولغاية 1-9 لا زالت رسومها الثابتة مجمدة"، مردفًا: "في فصل الخريف من كل عام تتمكن الشركة من توصيل ساعات إضافية إلى المواطنين في مختلف المحافظات".

وأكد على أنه "في فصل الخريف لا توجد كميات إضافية من الكهرباء ولكن الموضوع مرتبط بانخفاض الطلب على الطاقة في هذه الفترة".

وأكمل: "المواطن كان يعتمد على الكميات الإضافية في فصل الصيف واليوم تخلى عنها بسبب الاعتدال في درجة الحرارة وهذا يمكننا من توصيل ساعات إضافية".

وأشار ثابت إلى "هناك أحيانا تحدث أعطال في منطقة معينة وهذه الأعطال تحتاج إلى صيانة وبالتالي يتأخر توصيل الكهرباء في هذه المنطقة".

وبين ثابت أن "بعض المناطق أو كل المناطق يمكن توصيلها بالكهرباء طول اليوم مرة واحدة كل عشرة أيام ولكن في فصل الخريف أو الربيع أما في الشتاء أو الصيف من الصعب تطبيقها".

وجاء في حديث ثابت: "الجدول المطبق حالياً ثماني ساعات وصل وثماني ساعات قطع وأي زيادة في الكهرباء يتم تدويرها في جداول"، مؤكدأن أن "نسب العجز في الكهرباء أيضا يتم تدويرها بالعدل على كافة المحافظات والمناطق".

وذكر: "لا زلنا نعاني من عدم السماح بدخول مواد ثنائية الاستخدام حيث يمنع دخولها مثل المواد النحاسية واللوحات الالكترونية".