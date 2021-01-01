جامعة الأزهر: اتفاق على ضبط العمل بالتنسيق الكامل مع الشرطة

غزة / سما /

أعلنت إدارة جامعة الأزهر في قطاع غزة اليوم الأربعاء، عن التوصل لاتفاق ينص على ضبط العمل والأنشطة داخل حرم الجامعة وعلى البوابات بالتنسيق الكامل مع شرطة أمن الجامعات.

وقال الإدارة في بيان لها: "إدارة الجامعة وقيادة الشرطة قد تنادت لتدارس تداعيات الأحداث لوضع أسس مستقبلية تمنع حدوث أية تجاوزات قد تؤدي إلى عدم استقرار الجامعة".

ولفتت إلى أن الاتفاق يأتي لضمان عدم حدوث أية اشكاليات ناتجة عن تداخل الصلاحيات، وبما يحقق الحفاظ على الأمن والسكينة والهدوء داخل الحرم الجامعي.

وأضافت "كما تم التوافق على معالجة كافة الآثار المترتبة على ما حدث مؤخراً وقد تمثل ذلك في عقد اجتماع موسع لبعض الاطر الطلابية تمخض عنه التفاهم على توفير الاستقرار الذي توفره انظمة الجامعة والقانون الذي يضمن سلامة كافة الطلبة والموظفين داخل الحرم الجامعي والقائم على الاحترام المتبادل بين الجميع على قاعدة الالتزام بالأنظمة المعمول بها في الجامعة".

ودعت إدارة الجامعة كافة الأطر الطلابية للقيام بواجبها في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية بالجامعة وسلامة الطلبة والعاملين فيها .