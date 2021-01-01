معطيات مقلقة وخطيرة: 84% من السكان العرب في بلدات حمراء

القدس المحتلة / سما /

يعيش 84% من السكان العرب في بلدات حمراء وفقا لخطة "رَمزور" (الشارة الضوئية التي تصنف البلدات وفقا لانتشار فيروس كورونا فيها - أخضر، أصفر، برتقالي وأحمر كانتشار واسع جدا)، ما يدل على انتشار واسع وخطير للعدوى بين المواطنين العرب في البلاد.

وارتفع مجمل الإصابات بفيروس كورونا المستجد لغاية صباح اليوم، الأربعاء، في البلدات العربية إلى 174,023 مع تسجيل ارتفاع بلغ 7271 إصابة جديدة منذ مطلع الأسبوع، في حين بلغ مجمل الإصابات في البلاد 1,244,054 مع ارتفاع بلغ 22340 لذات الفترة، وبهذا بلغت نسبة الإصابات الجديدة في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع 32.5% من مجمل الإصابات في البلاد؛ وفقا لمعطيات الهيئة العربية للطوارئ.

وسجلت نحو 1900 إصابة جديدة من مجمل 4799 على مستوى البلاد، أمس الثلاثاء، منها نسبة 65% أطفال حتى جيل 18 عاما بواقع 48% أطفال من جيل 0-11 و13% من جيل 12-15 و4% من جيل 16-18 عاما، وبهذا شكلت نسبة الإصابات الجديدة في المجتمع العربي من مجمل الإصابات في البلاد 39.6%.

وتتواجد 73 بلدة عربية في المنطقة الحمراء و12 بلدة أخرى في المنطقة البرتقالية؛ وبيّنت المعطيات أن 84% من المواطنين العرب يعيشون في دائرة الخطر القصوى في بلدات حمراء في حين 8.7% في بلدات برتقالية.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 17,610 مع تسجيل زيادة بلغت 2790 حالة لتشكل ارتفاعا بنسبة 19% منذ مطلع الأسبوع، في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد جرى تسجيل انخفاض في عدد الحالات النشطة بالبلاد ليبلغ 74,677 مع تسجيل انخفاض بلغ نحو 10 آلاف حالة نشطة منذ مطلع الأسبوع.

وبلغ عدد الفحوصات في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع نحو 73 ألف فحص مقارنة بما يزيد عن 388 ألف فحص على مستوى البلاد، وبهذا بلغت نسبة الفحوصات الموجبة في البلدات العربية 8,9% مقارنة بـ5,1% في المعدل العام بالبلاد.

يشار بالذكر بتواجد 73 بلدة عربية في الدائرة الحمراء و12 بلدة في الدائرة البرتقالية. وتبين المعطيات بأن 84% من السكان العرب يعيشون في دائرة الخطر القصوى في بلدات تصنف بحمراء في حين 8.7% في بلدات تصنف بالبرتقالي.

ارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية ليبلغ 17,610 مع تسجيل زيادة بلغت 2,790 حالة لتشكل ارتفاع بنسبة 19% منذ

ومنذ بداية الأسبوع الحالي جرى تسجيل 8 وفيات ليبلغ مجمل الوفيات في البلدات العربية 1,189 حالة، إذ جرى تسجيل 154 حالة وفاة منذ بداية الموجة الأخيرة. في المقابل وعلى مستوى البلاد فقد ارتفع مجمل عدد الوفيات إلى 7568 مع تسجيل 54 حالة وفاة لذات الفترة، ليبلغ عدد الوفيات منذ بداية الموجة الحالية نحو 1210. ويستمر الارتفاع كذلك في عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية ليبلغ 109 حالات منها 31 حالة خاضعة للتنفس الاصطناعي.

وانخفض عدد غير المطعمين في المجتمع العربي للفئة 12 سنة وأكثر خلال الأسبوع الماضي إلى 327 ألف، في حين بلغ عدد غير المطعمين على مستوى البلاد قرابة 1.069 مليون شخص. وبهذا بلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 72% في حين بلغت للوجبة الثانية 61% وللوجبة الثالثة 34%. في المقابل فقد بلغت النسبة في المجتمع اليهودي 88% للأولى و81% للثانية و72% للثالثة.

وارتفعت نسبة التطعيم بين طلاب المرحلة الإعدادية إلى 41% للوجبة الأولى ونحو 21% للوجبة الثانية مقارنة بنحو 64% للأولى و53% للثانية في المجتمع اليهودي.

اما طلاب المرحلة الثانوية فقد بلغت النسبة للوجبة الأولى في المجتمع العربي 67% ونحو 53% للثانية مقابل 85% للأولى و75% للوجبة الثانية في المجتمع اليهودي.

وبخصوص الفئة العمرية من جيل 60 عاما وأكثر فقد بلغت نسبة التطعيم للوجبة الثالثة 67% مقارنة بـ90% في المجتمع اليهودي. علمًا أن ما يقارب 19.5 ألف شخص في تلك الفئة العمرية من المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم ويشكلون نحو 12.3% من تلك الفئة العمرية.

صورة الوضع المحتلنة في البلاد وفقا لمعطيات وزارة الصحة

التطعيمات:

3,104,708 تلقّوا الجرعة الثالثة من التطعيم.

5,593,597 تلقّوا الجرعة الثانية.

6,073,103 تلقّوا الجرعة الأولى.

الحالات الصعبة، بحسب العمر لكل 100 ألف شخص:

• أبناء 60 عامًا وما دون:

غير متطعّم - 7.8

متطعّم بدون جرعة معزّزة - 1.4

متطعّم مع جرعة معزّزة - 0.5

• أبناء 60 عامًا وما فوق:

غير متطعّم - 171.2

متطعّم بدون جرعة معزّزة - 40.2

متطعّم مع جرعة معزّزة- 4.1

مرضى مؤكّدون جدد لغاية أمس الثلاثاء: 4,800

توجهوا لإجراء فحص كورونا لغاية أمس: 102,696

حتى الآن:

723 حالة صعبة

172 مرضى يخضعون للتنفس الاصطناعي

7,582 حالة وفاة منذ انتشار الوباء.