هيئة إدارية جديدة لنقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم

بيت لحم / سما /

عقدت الهيئة العامة لنقابة مدرسي وموظفي جامعة بيت لحم اجتماعًا عادياً وتم مناقشة جدول أعمال الاجتماع واقرار التقريرين المالي والاداري للعام 2020-2021. ثم قامت لجنة تسيير الأعمال يتقديم استقالتها للهيئة العامة حيث باشرت لجنة الانتخابات عملها بدعوة أعضاء الهيئة العامة للتصويت حيث كان هناك 15 مرشح,

وقد قام بالاقتراع نحو 179 عضوا من أصل 191 الذين يحق لهم التصويت في النتخابات بما نسبته 93.7%. وقد فاز التالية اسماءهم وعقدوا اجتماعهم الأول لتوزيع المناصب الادارية والتي جاءت على النحو التالي:

١- جوزيف قمصيه – رئيساً للنقابة

٢- أ. الياس الحزين – نائب لرئيس النقابة

٣- جورج رشماوي – أميناً للسر

٤- أ. أسامة خليلية – أميناً للصندوق

٥- أ. وسام رفيدي – ممثلاً للنقابة في اتحاد نقابات الجامعات ومسؤول العلاقات العامة والإعلام

٦- د. رباب طميش – مسؤولة ملف النشاطات والفعاليات

٧- د. أحمد فسفوس – عضو

كما أكدت الادارة المنتخبة التزامها بقرار الهيئة العامة بتعليق الدوام مع اعتصام العاملين داخل حرم الجامعة.و العودة للحوار مع إدارة الجامعة في حال تم إقرار وتأكيد الحق المكتسب للعاملين بدوام الصيف من الساعة ٨ صباحا ولغاية ٢ ظهرا وإرجاع الفرق المستحق عن فصل صيف السنة الأكاديمية ٢٠٢٠-٢٠٢١.

و تطبيق الكادر الموحد والاتفاقيات الموقعة، وإعطاء الأكاديميين والموظفين الذين تم تعيينهم منذ ١-٩-٢٠١٧ ولغاية الان أتعاب نهاية الخدمة كما هو منصوص في الكادر الموحد وبالإضافة إلى التقاعد العام وأو صندوق الادخار الداخلي.

وإرجاع الخصم من إجازات الموظفين الذين التزموا بالإضرابات المعلنة من اتحاد نقابات الجامعات و التعهد العلني بالالتزام بكافة قرارات الاتحاد في الفترة اللاحقة لا سيما وأننا جزء لا يتجزأ من هيكل الاتحاد.