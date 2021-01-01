بحث من “بيرزيت” يفوز بجائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام الأكاديمي 2020-2021‏

رام الله / سما /

حصل د. أحمد الجنازرة و أ. غدير هشام حامد، من دائرة التعليم والمناهج – ‏كلية التربية في جامعة بيرزيت، على المركز الثاني في فئة الدراسات العليا ‏لجائزة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني للبحث التربوي للعام الأكاديمي 2020-‏‏2021 على مستوى الوطن العربي، حيث تمت المشاركة ببحث مستل من ‏رسالة الماجستير ومنشور في مجلة عالمية محكمة ومصنفة ضمن ‏Scopus‏ ‏بعنوان: “فاعلية استخدام التجارب الافتراضية في تعلم الطلبة لمساق مختبر ‏الفيزياء العامة”.‏

وتمنح مؤسسة الفيصل بلا حدود، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة قطر الجائزة ‏سنوياً للمتميزين في البحث العلمي، وتشمل الأكاديميين، وطلاب الدراسات ‏العليا، ومديري المدارس والمعلمين والمهنيين، وفئة التميز في البحث التربوي.‏

يتناول البحث موضوع المختبرات الافتراضية كأحد أدوات التعلم الإلكتروني ‏التي تستخدم في التعلم والتعليم، حيث ظهر نقاش في الأدب التربوي حول ‏توظيف الأمثل لهذه التجارب في تعليم العلوم وفاعليتها على مخرجات التعلم ‏لدى الطلبة. بالإضافة إلى الحاجة لتصميم بيئة تعلم فاعلة تلائم خصائص الطلبة ‏المختلفة في العصر الرقمي وتساعدهم على اكتساب المهارات العملية ‏والاستقصائية. لذا جاءت هذه الدراسة لاستكشاف أثر استخدام التجارب ‏الافتراضية على مستوى تحصيل الطلبة والمهارات العملية المخبرية وآرائهم ‏حول تطبيق المختبرات الافتراضية في مساق مختبر الفيزياء العامة في جامعة ‏بيرزيت.‏

وحول منهج البحث المتبع يقول د. جنازرة: “تم استخدم المنهج المختلط (الكمي ‏والكيفي) للإجابة عن أسئلة الدراسة، فقد استخدم منهجية التصميم شبه التجريبي ‏لاستكشاف فاعلية التجارب الافتراضية على مستوى تحصيل الطلبة، بينما ‏استخدم المنهج الكيفي لاستكشاف فاعلية هذه التجارب على أدائهم للتجارب ‏الافتراضية والتعرف على آرائهم حول ذلك. فاختيرت عينة متيسرة لتضم ‏مجموعة ضابطة تتكون من ٤٥ طالبا وطالبة، ومجموعة تجريبية تتكون من ‏‏٤٥ طالبا وطالبة. حيث اتبعت المجموعة الضابطة الأسلوب التقليدي (الشرح ‏الوجاهي ثم التطبيق العملي)، أما المجموعة التجريبية فقد أُستعيض عن الشرح ‏الوجاهي بالتجارب الافتراضية. وتم استخدام الاختبار كأداة للكشف عن فاعلية ‏التجارب الافتراضية على مستوى التحصيل، بينما استخدمت الملاحظة للكشف ‏عن أداء الطلبة أثناء التنفيذ والمقابلات شبه المنظمة للتعرف على آرائهم.”‏

وأظهرت النتائج أثر استخدام التجارب الافتراضية في توضيح المعرفة النظرية ‏للمفاهيم الفيزيائية في التجارب يعادل الطريقة التقليدية (الشرح النظري ‏الوجاهي). كما أن الطلبة الذين استخدموا التجارب الافتراضية اكتسبوا معرفة ‏أعمق ولديهم استعداد أفضل لتنفيذ التجارب عملياً. كما أشاد الطلبة بأن حضور ‏الفيديوهات الإلكترونية قبل موعد تطبيق المختبر يختصر الوقت ويزودهم ‏ببيئة تعلم أكثر مرونة ومصادر تعليمية متنوعة. فيمكن أن تساهم نتائج هذه ‏الدراسة بتقديم هذا النموذج كأحد الحلول المقترحة في تدريس هذه المساقات في ‏ظل أزمة الكورونا.‏

رابط البحث المنشور في مجلة ‏Journal of Information Technology Education: ‎Research