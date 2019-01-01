فلسطين تسلّم رئاسة لجنة التنمية الاجتماعية للإسكوا إلى قطر

رام الله / سما /

سلّم وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، اليوم الأربعاء، رئاسة الدورة الثالثة عشرة للجنة التنمية الاجتماعية الأممية لغرب آسيا “الاسكوا” لدولة قطر.

وتوجّه الديك في كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة، التي عقدت افتراضياً، بالشكر والتقدير “للإسكوا” على دورها الكبير والهام في مساعدة دول المنطقة في تطوير السياسات الاجتماعية، وفي دعم وتعزيز الأولويات الاجتماعية، وفي تنسيق الجهود بين الدول، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وثمن دور “الاسكوا” ودعمها الفني للدول الأعضاء، وعلى جهودها في تنظيم وتنسيق ومتابعة أعمال اللجنة الاجتماعية، معربا عن سعادته بتمثيل دولة فلسطين لرئاسة أعمال الدورة 12 للجنة التنمية الاجتماعية التي عقدت في بيروت عام 2019، وأضاف بأنه لم يكن لهذه الرئاسة إنجاز مهامها بدون دعم وتعاون الدول الأعضاء والأمانة التنفيذية للاسكوا على دورها ومتابعاتها.

وأشار الديك إلى أنه رغم الظروف التي ألمّت بالمنطقة منذ عام 2019 ولغاية الآن، إلا أننا تمكّنا من تحقيق تقدم في المجالات التي تم الاتفاق عليها في الدورة السابقة، سواء في مجال الدراسات والتقارير والاجتماعات حول فيروس كورونا (كوفيد-19)، وحول العدالة الاجتماعية، وتطوير أداة تقييم الثغرات في مدى توافق البرامج والسياسات مع مبادئ العدالة الاجتماعية، وكذلك التقدم المحرز في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتقدم في مجال الحماية الاجتماعية، وفي مجال سوق العمل، والقضاء على الفقر، وفي مجال الهجرة، ومجال كبار السن.

واستعرض الديك آثار “كورونا” الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أهمية استخلاص الدروس والعبر، ومن أهمها: تطبيق مقاربة العدالة الاجتماعية، وأهمية التطوير والاستثمار في سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، وردم فجوة اللامساواة، ومعالجة الفقر متعدد الأبعاد، والبطالة، والعنف المجتمعي والأسري والعنف ضد النساء.

يذكر أن لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أنشئت عام 1994 كأحد لجان الأمم المتحدة، بهدف المشاركة في تحديد وصياغة الأولويات المتعلقة ببرامج العمل والأنشطة في مجالات التنمية الاجتماعية، ورصد التقدم المحرز في البرامج والأنشطة الاجتماعية في الدول الأعضاء في “الإسكوا”، وإعداد التوصيات اللازمة لتعزيز مسيرة التنمية الاجتماعية في المنطقة، ومتابعة المؤتمرات الدولية والاقليمية وتنسيق الجهود الاقليمية لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها، وتعقد اللجنة دوراتها مرة كل عامين.

ومن المقرر أن تناقش الدورة الحالية على مدار يومين التقدم المحرز في تنفيذ أنشطة برنامج عمل الإسكوا، والتوصيات الصادرة عن اللجنة في دروتها السابقة، واستعراض أنشطة التعاون الفني، وأنشطة فريق الخبراء المعني بالإعاقة، وأنشطة فريق الخبراء المعني بإصلاح الحماية الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية المتكاملة وأدوات تصميم هذه السياسات.