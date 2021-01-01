الاحتلال يغلق طرقا بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري

الخليل / سما /

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منطقة باب الزاوية و”شارع بئر السبع” المؤدي إلى وسط مدينة الخليل، لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري، والذي هو عبارة عن منزل فلسطيني قديم.

وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقة باب الزاوية وسط المدينة، وأغلقت شارع “بئر السبع” المؤدي إليها، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، وقامت بتفريق المواطنين وإخلاء المنطقة لتوفير الحماية لعشرات المستوطنين المتطرفين لاقتحام موقع أثري.

وتشهد المدينة في هذه الأوقات من كل عام تصعيدا كبيرا في اقتحامات المستوطنين للأماكن الأثرية والدينية، يرافقها إجراءات وإغلاقات تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي لتأمين ذلك، وكان آخرها إغلاقها يوم أمس للحرم الابراهيمي الشريف بشكل كامل، ومنع المواطنين من الوصول إليه حتى منتصف ليلة الجمعة المقبلة، وفتحه أمام المستوطنين لتأدية صلوات تلمودية بحجة الأعياد اليهودية.