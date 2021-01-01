الليكود يهاجم لبيد بعد اتهامه نتنياهو بقطع العلاقة مع الديمقراطيين

القدس المحتلة / سما /

رد حزب الليكود على ادعاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد أن رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو قطع علاقات إسرائيل مع الحزب الديمقراطي الأمريكي.



وبحسب القناة 7 العبرية: قال الليكود إن ادعاء لبيد بشأن رئيس الوزراء السابق نتنياهو والديمقراطيين يكشف مرة أخرى عن جهله المذهل.



وأضاف: "رئيس الوزراء السابق نتنياهو هو الذي اتفق مع إدارة أوباما على أكبر برنامج أمريكي للمساعدة الأمنية على الإطلاق لدولة إسرائيل بمبلغ 38 مليار دولار".



وتابع: "نتنياهو من التقى بمئات النواب الديمقراطيين في الكونغرس وسخرهم لهذا الدعم ولصالح إسرائيل وفوق كل شيء الأمن".



وأشار الليكود إلى أن بينت ولابيد حققا صفرا في كورونا وصفرا في الاقتصاد وصفرا في الأمن وصفرا في السياسة الخارجية.