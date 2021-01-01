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فارس يدعو إلى الالتفاف حول خطوة مقاطعة محاكم الاحتلال

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 02:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ قرار خمسة أسرى إداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال، يتطلب من الجميع وعلى رأسهم الأسرى الإداريون، الالتفاف حول هذه الخطوة وترسيخها تدريجياً، إلى حين الوصول إلى مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها.

وأضاف فارس، أنّ هذه الخطوة تُشكّل إحدى المسارات الهامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداريّ، "وهذه كانت دعوتنا المتكررة، في ظل استمرار سلطات الاحتلال بعمليات تصعيد سياسة الاعتقال الإداريّ، واستهدافها للفاعلين في المجتمع الفلسطيني." ودعا مجددًا إلى دعم هذه الخطوة بكافة الوسائل المتاحة، وفضح سياسة الاحتلال التي حاولت وما تزال لشرعنة الاعتقال الإداريّ التعسفي.

وكان خمسة أسرى قد أعلنوا مقاطعة محاكم الاحتلال، وهم: أحمد أبو سندس، ويوسف قزاز، وياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وعايد دودين.

يذكر أن مواجهة الاعتقال الإداريّ مستمرة بكافة الوسائل النضالية، وأبرزها الإضراب عن الطعام الذي شكّل وما يزال أبرز هذه الوسائل، حيث يواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام منهم من مر على إضرابه الشهرين، وهم: كايد الفسفوس، ومقداد القواسمة، وعلاء الأعرج، ورايق بشارات، وهشام أبو هواش، وشادي أبو عكر.

#قدورة فارس #محاكم الاحتلال #الأسرى #الاعتقال الإداري

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