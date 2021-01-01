شرطة نيوزيلندا تضبط رجلين يهربان الدجاج المقلي

وكالات / سما /

قالت الشرطة النيوزيلندية إنها ألقت القبض على رجلين بعد أن عثرت في صندوق سيارتهما على مئات صناديق الدجاج المقلي من "كنتاكي" مع أكثر من 100 ألف دولار نقداً، وذلك أثناء محاولتها عبور الحدود إلى أوكلاند على الرغم من الإغلاق الصارم للحدود بسبب أزمة كوفيد 19.

وحاول الرجال الهروب من قبضة الشرطة إلا أنها تمكّنت من إيقافهما، وعند تفتيش السيارة وجدت كميات الدجاج المقلي الهائلة، وفق ما قاله متحدث باسم الشرطة النيوزيلندية في بيان، أمس الاثنين.

وقالت الشرطة إنّ الرجلين (23 و30 عاماً)، كانا مسافرين إلى أوكلاند من هاميلتون، على بعد 75 ميلاً جنوب المدينة.

وأظهرت صور نشرتها الشرطة ما لا يقل عن ثلاثة دلاء من الدجاج، وحوالي 10 أكواب من سلطة "الكولسلو"، وكمية كبيرة من البطاطا المقلية، وأربعة أكياس كبيرة تحتوي على عناصر أخرى من "كنتاكي فرايد تشيكن".

وأثّر الاعتقال على وتر حساس لدى سكان أوكلاند، والذين يعيشون منذ أكثر من شهر في إغلاق شديد الصرامة من المستوى الرابع، إذْ لا يسمح للمطاعم بفتح أبوابها، بل من الممنوع حتّى طلب الوجبات الجاهزة.

وفي أوضاع كهذه، فإنّ الوجبات السريعة تصبح تجارة غير مشروعة تدر أرباحاً هائلة. وفي الأسبوع الماضي اتهمت الشرطة رجلاً بخرق القوانين بعد نشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يبحث عن مطعم "ماكدونالدز".

وقالت الشرطة إنّ الرجلين سيمثلان أمام المحكمة بتهمة انتهاك النظام الصحي النيوزيلندي، مضيفة "من المحتمل توجيه مزيد من الاتهامات".

وعلى الرغم من أنّ الخبر يشبه حبكة لمسلسل في كوميديا الجريمة، إلا أنّه يعد في الواقع انتهاكاً خطيراً لقانون الاستجابة العامة الصحية لأزمة كوفيد في نيوزيلندا. ويمكن أن تصل مدّة السجن إلى 6 أشهر.