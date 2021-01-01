نبات قد يساعد في علاج السرطان

وكالات / سما /

أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة سيدني في أستراليا أن مركبًا يسمى إيريانين، مستخرج من زهرة الأوركيد Dendrobium chrysotoxum ، قد يساعد في علاج سرطان البروستاتا. هذا النوع من السرطان هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

درس العلماء تأثير الإيريانين على الخلايا السرطانية في المختبر ووجدوا أنه يزيد من مستويات حمض دهني يسمى سيراميد C16 داخل خلايا سرطان البروستاتا المعتمدة على الأندروجين، مما يؤدي إلى موتها.

أوضح الدكتور يانفي كي، المؤلف الرئيسي للدراسة: "في المراحل المبكرة من التطور، يتطلب سرطان البروستاتا نمو الأندروجينات (هرمونات الستيرويد الجنسية). قد يساعد العلاج بالحرمان من الأندروجين، الذي يهدف إلى خفض مستويات الهرمونات الجنسية، في إبطاء نمو السرطان. لكن عندما يتوقف سرطان البروستاتا عن الاستجابة لهذا العلاج ويستمر في النمو، يكون في مرحلة متقدمة ويصبح مقاومًا للإخصاء"، حسب موقع frontiersin.

لم يكن إريانين قادرًا على رفع مستويات سيراميد C16 في الخلايا السرطانية المقاومة للإخصاء. ولكن عندما زاد العلماء بشكل مصطنع من كمية الأحماض الدهنية وأضافوا مادة مستخرجة من الأوركيد، أدى ذلك أيضًا إلى موت الخلايا السرطانية.

قال الدكتور تشي إن بحثنا قد أظهر أن إيريانين يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تطوير أدوية جديدة يمكنها مكافحة سرطان البروستاتا المبكر والمتقدم، مما قد يفيد العديد من المرضى ويساعد في إنقاذ حياتهم.