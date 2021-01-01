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أعراض انسداد الأنف في المنزل

الأربعاء 22 سبتمبر 2021 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض انسداد الأنف في المنزل



وكالات / سما /

انسداد الأنف مشكلة مزعجة للغاية خاصة عندما تصيب الأطفال الصغار، وعادة ما يصابون بها خلال فترات تغير الفصول، حيث تحدث حالة من عدم استقرار الطقس وتغيرات مفاجئة في درجات الحرارة ولأن مناعة الأطفال الصغار في الغالب تكون ضعيفة تتأثر سريعًا بتلك التقلبات الجوية ما يترتب عليه إصابتهم بنزلات البرد والإنفلونزا مع احتقان الأنف، وهناك مجموعة من العلاجات المنزلية يمكن أن تلجأ لها الأمهات لتخفيف أعراض انسداد الأنف لدى الأطفال، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. بعض العلاجات التي يمكنك تجربتها في المنزل لتخفيف انسداد الأنف لدى الأطفال:-

قطرات الأنف المالحة

يمكنك أن تطلب من طبيبك أن يصف لك قطرة محلول ملحى للأنف، والتى يمكنك استخدامها فى أى وقت عندما يعانى طفلك من احتقان الأنف.

الحمامات الدافئة

يعد الاستحمام بالماء الدافئ أحد الطرق السهلة لمساعدة طفلك فى التخلص من انسداد الأنف عند الأطفال.

تعدل وضعية النوم

تلعب وضعية النوم دورًا كبيرًا فى علاج انسداد الأنف عند الأطفال، حيث يُفضل وضع رأس الطفل على مخدة ليصبح مستوى رأسه أعلى من الجسم، حيث يساعده ذلك في تخفيف أعراض انسداد الأنف والتخلص من المخاط، وذلك أفضل من الاستلقاء بشكل أفقي الذى قد يسبب زيادة الأعراض سوءً.

التدليك

يمكن أن يساعد التدليك على تهدئة طفلك، من خلال التدليك على الحافة العلوية من عظام وجنتيه، هذا يساعد المخاط على التدفق للتخلص منه.

الجهاز المرطب

يعمل هذا الجهاز على زيادة الرطوبة فى الهواء ما يعمل على التقليل من انسداد أنف الطفل،﻿ حتى الكبار يمكنهم استخدام جهاز الترطيب لعلاج احتقان الأنف لديهم.

البخار

تعريض طفلك لشمس الصباح أمر مهم، حيث يمنحه ذلك شعورًا بالراحة والدفء كما أن تعرضه للهواء المشبع بالبخار يساعده فى إذابة المخاط المسبب لاحتقان الأنف.

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